Обновленный Mercedes-Benz GLC — комплектации и цены для России

Плановое обновление Mercedes-Benz GLC пережил еще зимой, а официально был представлен на мартовской выставке в Женеве. Уже тогда было известно, что кроссовер – один из кандидатов на российский конвейер Mercedes-Benz, и, возможно, именно с этим связаны серьезные изменения в его спецификациях.

Одним из основных изменений стал почти полный перевод российских продаж GLC на фиксированные комплектации: возможность выбора опций сохранилась только у самой дорогой модификации кроссовера под названием GLC 63 S. Еще одно важное нововведение – отказ российского представительства марки от присутствия в нашей стране сразу трех вариантов исполнения кроссовера. В России больше не будут продаваться GLC 350 e с гибридной силовой установкой, а также «подогретый» AMG GLC 43 и «горячий» AMG GLC 63: единственной спортивной версией осталась вышеупомянутая 510-сильная.

Наконец, вместе с рестайлингом кроссовер претерпел и — вполне ожидаемое, впрочем — изменение цен на него. Теперь самый доступный вариант с индексом GLC 220 d и 194-сильным дизелем оценивается в 3 650 000 рублей, что на 120 000 рублей дороже, чем раньше. В ту же сумму оценен и самый доступный кроссовер с бензиновым мотором – 197-сильный GLC 200.

Помимо этих версий, в нашей стране будут продаваться еще две модификации с 2-литровыми моторами, 249-сильная бензиновая (4 200 000 рублей) и 245-сильная дизельная (4 160 000 рублей). Цена самой дорогой, мощной и быстрой версии начинается с отметки в 7 770 00 рублей.

Стандартные кроссоверы будут предлагаться в комплектациях Premium, Sport и Sport Plus. Первая подразумевает искусственную кожу в салоне, двухзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс MBUX, 17-дюймовые колеса (18-дюймовые для бензиновых кроссоверов) и светодиодную оптику. Комплектация Sport отличается отделкой кузова и интерьера от AMG, 19-дюймовыми колесными дисками и электрорегулировками передних кресел, а в Sport Plus появляется, к примеру, более дорогая акустика.

Что касается самого дорогого кроссовера, то в его оснащение вошли матричная оптика, пневматическая подвеска, 20-дюймовые колеса, кожа наппа и акустика Burmester в салоне и тому подобное.

Обещано, что «живые» машины появятся у дилеров в середине лета, а через несколько месяцев после этого GLC встанет на конвейер завода Daimler в Подмосковье.

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