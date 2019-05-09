Объявлены российские цены обновленного Mercedes-Benz GLC Coupe

Вслед за обнародованием стоимости стандартной модификации обновленного кроссовера GLC российское представительство Mercedes-Benz опубликовало цены и на его купеобразную версию. Число исполнений кросс-купе, доступных в нашей стране, также сократилось.

Из списка исчезли те же версии, которых лишился обычный GLC – гибридная 350 e, «горячие» AMG 43 и AMG 63. Но кросс-купе перестанут продавать и в базовой версии с бензиновым мотором: теперь самым доступным GLC Coupe не на тяжелом топливе станет 249-сильный кроссовер GLC 300, оцененный в 4 300 000 рублей.

Самым дешевым после рестайлинга оказалось кросс-купе GLC 220 d со 194-сильным дизелем в комплектации Premium – оно стоит 3 980 000 рублей. Старшая дизельная версия, двигатель которой развивает 245 л.с., будет поставляться в базовой комплектации Sport и стоит как минимум 4 350 000 рублей. А самым дорогим кросс-купе с бензиновым мотором, как и прежде, остался AMG GLC 63 S: его V8 развивает 510 л.с., а на ценнике красуется гордая цифра в 7 970 000 рублей.

В список оснащения комплектации Premium входят искусственная кожа в отделке интерьера, мультимедийный комплекс MBUX с навигацией и камерой заднего вида, двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски и парковочный ассистент. Комплектация Sport отличается акустикой Burmester, подогревом руля и аксессуарами от AMG в оформлении кузова и интерьера.

Самый же дорогой Mercedes-Benz GLC Coupe может похвастать кожей наппа в салоне, матричной оптикой, 21-дюймовыми дисками, пневмоподвеской и тому подобное.

Обещано, что поставки кросс-купе в Россию начнутся в июле: для нашего рынка Mercedes-Benz GLC в купеобразной версии будут выпускать в Германии.

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