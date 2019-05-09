Спецверсия кроссовера Jaguar E-Pace Chequered Flag

Вслед за купе F-Type и седаном XF специальную версию, названную в честь финишного флага, получил и самый компактный кроссовер Jaguar. E-Pace Chequered Flag отличается оригинальными дизайнерскими нюансами, а также расширенным списком опций.

Особый кроссовер может быть выкрашен в один из трех цветов – Corris Gray, Yulong White и эксклюзивный Photon Red. Оформление экстерьера E-Pace включает, помимо особых шильдиков, еще и 19-дюймовые колесные диски, бампера в цвет кузова, двойные патрубки выхлопной системы и фирменную графику светодиодной головной оптики. В интерьере появились пороги с гравировкой названия серии и отделка черной кожей с красной прострочкой.

В стандартное оснащение E-Pace Chequered Flag включены передние кресла с подогревом и электрорегулировкой в 10 направлениях, панорамная крыша и 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель, а также мультимедийная система TouchPro с 10-дюймовым дисплеем и системами AndroidAuto и Apple CarPlay. Кроме того, кроссовер оснащен системой бесключевого доступа и электроприводом двери багажника.

Опционально кроссовер можно снабдить системой Smart Settings, которая на основе технологий искусственного интеллекта может подстраивать положение сидений, климат-контроль и мультимедиа под индивидуальные пожелания: водителя электроника распознает по брелоку ключа или сигналу смартфона.

Также опционально доступна и система Adaptive Dynamics, каждые 10 миллисекунд подстраивающая характеристики амортизаторов под нюансы покрытия.

Старт продаж Jaguar E-Pace Chequered Flag в России запланирован на конец лета 2019 года.

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