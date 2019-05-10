Lada Largus Karelia для автомобильного туризма

Поклонники модели задумали построить универсальный Lada Largus для повседневной эксплуатации, коммерческого использования и автомобильного туризма

Команда под руководством путешественника Петра Груздева придумала проект Lärgus Käreliä. Главными особенностями машины должны стать высокая крыша, а также трансформируемый салон, который бы одинаково хорошо подходил для гражданской эксплуатации и длительных путешествий (с возможностью автономного проживания, независимо от климатических условий).

Для «идеальной Lada Largus» приготовлен битопливный (бензин и пропан) двигатель объемом 1,8 литра, с которым планируется состыковать роботизированную коробку передач. При этом авторы идеи планируют изменить передаточные числа и установить блокировку дифференциала.

Кроме того, универсал получит настраиваемую подвеску на специальных амортизаторах и пневматических элементах, что позволит увеличить рабочий дорожный просвет до 220 мм. Сзади появятся дисковые тормоза. Вдобавок создатели комплектации «Карелия» хотят, чтобы для заказа был доступен огромный список дополнительного оборудования и снаряжения.

Интересно, что обилие стёкол, которое любители зимних путешествий считают недостатком, в данном случае станет плюсом. В задних и верхних окнах планируется устанавливать специальные портфели (по размеру проёмов), которые защитят пассажиров от холода. Разумеется, в сумках можно будет перевозить необходимую путешественникам поклажу.

На данный момент, Пётр Груздев начал строительство первого экземпляра. Если получившийся автомобиль понравится остальным фанатам модели, Lärgus Käreliä планируется выпускать по индивидуальным заказам. Но, учитывая объём переделок, цена явно не будет низкой: даже базовый 16-клапанный универсал сегодня стоит под 750 тысяч рублей.

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