«Гелик» 4×4² без крыши и стоек приспособили для езды в дождь

Лыжник Йон Олссон показал обновленный вариант автомобиля

Шведский горнолыжник Йон Олссон показал в своем влоге на YouTube обновленный вариант кабриолета Mercedes-Benz G500 4×4². Работы над внедорожником завершились в прошлом году: он лишился крыши и получил укороченные стойки лобового стекла, чтобы машина могла заезжать на подземные парковки Монако.

Сейчас 850-сильный Mercedes-Benz G500 4×4² оснастили крышей из ткани, а также перекрасили в белый — основной цвет бренда одежды Олссона. Стоковый 4,0-литровый битурбомотор V8, который на обычной машине выдает 422 силы и 610 Нм момента, здесь форсирован до 850 сил. Кроме того, у машины новая выхлопная система.

Изначально доработкой Mercedes-Benz G500 4×4² Олссона занималось голландское тюнинг-ателье Absolute Motors. Внедорожник получил модифицированную подвеску, блоки дополнительного освещения, «кенгурятник» и багажник на крыше. При этом большинство элементов кузова выполнено из углепластика, в том числе сделанный на заказ шноркель Brabus.

Шведский горнолыжник Йон Олссон показал в своем влоге на YouTube обновленный вариант кабриолета Mercedes-Benz G500 4×4². Работы над внедорожником завершились в прошлом году: он лишился крыши и получил укороченные стойки лобового стекла, чтобы машина могла заезжать на подземные парковки Монако.

По теме:

Mercedes-Benz показал новый «Мини-Гелик» на 7 мест

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен