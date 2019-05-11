Автомобили Audi внезапно могут стать «веганскими»

Принято считать, что целевая аудитория электромобилей – это люди, с повышенным вниманием относящиеся к защите окружающей среды. Не исключено, что производители электрокаров в ближайшем будущем разработают целый ряд опций, ориентированных именно на таких покупателей.

Отделка интерьеров материалами, полученными в ходе переработки вторсырья – одно из популярных нынче увлечений среди производителей. К примеру, и Volvo, и Audi уже демонстрировали автомобили, отделку для которых выполняли из переработанного пластика и отслуживших свое рыбацких сетей – в качестве довольно эмоционального противопоставления традиционной коже.

«Если вы помните наш дебютный e-tron GT, то он имел полностью «веганский» интерьер, отделанный продуктами переработки вторсырья. Мы использовали рыболовные сети и тому подобное, желая показать, в каком направлении мы смотрим и куда движемся», – заявил в интервью изданию Motor1.com менеджер проекта Audi e-tron Мэтт Мостафаи.

По его словам, компания нечасто, но регулярно получает запросы от потенциальных клиентов на возможное появление таких опций в списке оборудования для электромобилей. И представитель Audi не исключил такой возможности, заявив, что компания постоянно оценивает потенциал новых видов отделочных материалов, в том числе и подчеркнуто экологичных.

Однако, учитывая премиальный статус марки, новые материалы для отделки должны отвечать не только «зеленой» идеологии, но и ожиданиям потенциальных покупателей, а добиться этого не так-то просто. К тому же подобная идея может вызвать желание поиронизировать: а не приведет ли усиленно культивируемая на Западе политкорректность и всеобъемлющая толерантность к созданию особых версий автомобилей не только для веганов, но и для дауншифтеров, адептов движения «чайлдфри», сексуальных меньшинств, пацифистов, феминисток, растаманов, адвентистов седьмого дня и других нонконформистских социальных групп и течений?

Между тем, если вдуматься и учесть стремительное развитие технологий по переработке вторсырья на фоне оскудевающих природных ресурсов, за кажущейся сегодня экстравагантной идеей выпуска «веганомобилей» вполне может стоять будущее.

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