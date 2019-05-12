Создана система, обеспечивающая бесперебойный интернет в пути

Создана инновационная система, обеспечивающая автомобиль бесперебойным интернетом в дороге. Разрабочик – российский. Автомобиль может быть любым и ехать может куда угодно: от перемены его местоположения и скорости движения интернет-соединение не зависит.

Система разработана российской компанией Incarnet, уже давно работающей в сфере высокоскоростного интернета – об этом сообщает РИА «Новости».

Со слов основателя компании Антона Есина технология основана на объединении сигналов нескольких операторов мобильного интернета. «Маршрутизатор Incarnet ViH оборудован слотами для подключения восьми сим-карт различных операторов. При их одновременной работе и при помощи нескольких внешних антенн скорость интернета усиливается в несколько раз и может достигать 90 Мбит/с — в том числе в дороге. И даже при потере сигнала одного из операторов сбоя подключения не происходит», — пояснил он.

Разработчик также отмечает, что система фактически превращает автомобиль в полноценный «офис на колесах» и особенно будет полезна тем, кто часто путешествует или ездит в командировки на автомобиле. «Высокая скорость интернета сохраняется не только в черте города, но и далеко за его пределами, что позволяет беспрепятственно работать из автомобиля, удаленно просматривать видеозаписи, выходить на связь в формате скайп-конференций, вести деловую переписку и многое другое», — отметил собеседник агентства.

Сообщается, что пока применение системы ограничено пределами России, но в будущем она может быть задействована и за рубежом.

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