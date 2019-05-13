Google представила обновленный интерфейс Android Auto

Компания Google объявила об обновлении автомобилизированной версии популярной системы Android. Обновление Android Auto прошло в рамках анонса новой – уже десятой по счету – версии операционной системы, которая пока известна под названием Android Q.

Утверждается, что новый Android в целом стал заметно умнее за счет оптимизации алгоритмов искусственного интеллекта, и сможет обеспечивать функционирование целого ряда сервисов без подключения к интернету. Все стандартные приложения системы получили так называемую «темную тему», которую можно активировать в настройках, а вот на Android Auto она задействуется по умолчанию.

У рабочего экрана системы на мониторе автомобиля появилась так называемая «динамическая» нижняя строка: ее функционал меняется в зависимости от того, чем сейчас занята система. К примеру, если навигационная карта GoogleMaps развернута не на весь экран или вообще свернута, в строке появляются подсказки. Если же картой занят весь монитор, в нижней части монитора могут появляться, к примеру, клавиши управления мультимедиа. В целом же отмечается, что система получила более интуитивный интерфейс, в котором для реализации функций требуется меньше касаний экрана, чем ранее.

Режим для водителей появился и у персонального помощника Google Assistant, который также заметно поумнел. Driving Mode может активироваться автоматически, после подключения смартфона к бортовому мультимедийному комплексу. Он может помогать в работе с навигационной системой, в общении по телефону с помощью громкой связи, подгружать мультимедийный контент и тому подобное.

Предполагается, что новая операционная начинка от Google для гаджетов, связанных с автомобилем, будет доступна уже нынешним летом.

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