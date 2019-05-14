Kia анонсирует новый доступный кроссовер для России

Компания Kia опубликовала первые изображения нового вседорожника, который, как утверждается, ориентирован на миллениалов. Технических деталей пока почти нет, но зато уже известны примерные сроки начала продаж новинки в нашей стране.

Пока производитель в официальных отчетах делает упор на дизайн вседорожника. Например, отмечается, что кроссовер получит ряд нетипичных для класса стилевых решений – удлиненный капот, выразительные боковые линии, сужающиеся к задним стойкам боковые стекла и спортивного вида задний бампер с имитацией выпускных патрубков. Можно предположить, что Kia готовит к премьере некое кросс-купе.

Кроме того известно, что безымянный пока еще вседорожник получит неординарную светодиодную головную оптику с «трехмерной световой композицией и искусно выполненным ромбовидным рисунком на задних кромках». Наконец, стоит отметить, что в представители компании Kia называют свой проект B-SUV, а это означает, что анонсированная новинка окажется достаточно компактной.

В целом вседорожник, вероятнее всего, окажется серийной модификацией концепта Kia SP Signature, который, в свою очередь, стал развитием темы, заложенной прототипом Kia SP – его дебют состоялся в начале 2018 года. По тогдашним сообщениям, концепт создавался как прототип модели, которая могла бы стать конкурентом Hyundai Creta сразу на целом ряде локальных рынков.

В Kia уже заявили, что новинка поступит в продажу на домашнем рынке во второй половине нынешнего года – соответственно, можно предположить, что кроссовер у компании уже готов и к премьере, и к старту производства. А в 2020-м безымянная пока новинка появится и в России.

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