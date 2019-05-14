Компания Geely вывела на рынок флагманский купе-кроссовер FY-11

Компания Geely Auto объявила о запуске продаж спортивного вседорожника Geely FY-11 — первого в мире купе-кроссовера с подключаемым гибридным приводом. Автомобиль построен на основе инновационной компактной модульной архитектуры CMA, разработанной в центре автомобильных технологий в шведском Гетеборге.

Согласно официальному пресс-релизу, выпуском своей первой модели на упомянутой новой платформе компания Geely Auto декларирует дальнейшую работу по программе Geely Global Industry 4.0, в рамках которой будут выпускаться «новые глобальные продукты, соответствующие стандартам автомобилей премиального класса».

Что же касается непосредственно представленной флагманской модели купе-кроссовера FY-11 (на внутреннем рынке — Xing Yue), то она в соответствии с планами китайского производителя по электрификации своего модельного ряда предлагается с тремя вариантами силовых агрегатов: доступны традиционный двигатель внутреннего сгорания, мягкий (MHEV) и подключаемый (PHEV) гибридные приводы. Привод может быть как передний так и полный (применена многодисковая муфта BorgWarner пятого поколения с электрогидравлическим управлением). При этом утверждается, что FY-11 станет первым в мире купе-кроссовером с опцией PHEV, обеспечивающей максимальную дистанцию в 80 км на полностью электрической тяге.

Линейку силовых агрегатов возглавляет 4-цилиндровый двигатель Geely 2,0TD, основанный на технологии Volvo Car 2,0TD. Соответствующий самым строгим мировым экологическим стандартам, включая Euro 6d, он развивает максимальную мощность в 238 л.с. и максимальный крутящий момент в 350 Нм, который передает на колеса 8-ступенчатая автоматическая КПП Aisin, и эта комбинация позволяет FY-11 разгоняться до 100 км/ч за 6,8 секунды.

Доступны также новые варианты силовых агрегатов, включая мягкий и подключаемый гибридные приводы в сочетании с 177-сильным двигателем 1,5TD, развивающим крутящий момент в 255, и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Мотор и трансмиссия разработаны совместно Geely Auto и Volvo Cars. Отмечается, что трансмиссия 7DCT обладает лучшим в отрасли КПД на уровне 97% и способна переключать передачи всего за 0,2 с.

В модификации с подключаемым гибридным приводом (PHEV) кроссовер предлагается c двумя вариантами литий-ионных аккумуляторов – с обычным запасом энергии 11,3 кВт/ч и с высоким запасом 15,2 кВт/ч. Смешанный расход топлива базовой версии составляет 1,6 л/ 100 км пути, а время ее быстрой зарядки – 90 минут. Версия с более емкой батареей в комбинированном цикле расходует 1,2 л/ 100 км, а время ее быстрой зарядки составляет 105 минут. Запас хода базовой версии на одной только электрической тяге составляет 56 км, топовой версии – 80 км. Суммарная мощность подключаемого гибридного привода составляет 258 л.с., а максимальный крутящий момент – 415 Нм.

Мягкая гибридная система 48V BSG собственной разработки благодаря стартер-генератору с рабочим напряжением 48 В позволяет запускать двигатель 1,5TD быстрее и обеспечивает более эффективную его работу. Мощность данной версии составляет 190 л.с., а расход топлива — всего 5,6 л/ 100 км.

Купе-кроссовер оснащен передней подвеской типа МакФерсон и задней независимой многорычажной подвеской. Точность управления обеспечивается электроусилителем DP-EPS с передаточным отношением 15,7 от компании ThyssenKrupp (между крайними положениями рулевого колеса — 2,7 оборота). Интеллектуальная решетка радиатора ASG при необходимости изменяет пропускную способность и позволяет снизить лобовое сопротивление, а также лучше контролировать температурные режимы двигателя и системы кондиционирования.

Кроссовер оснащается 20-дюймовыми колесами с шинами Goodyear Eagle F1, а также крупными передними тормозными дисками размером 322×28 мм, позволяющими автомобилю замедляться со скорости 100 км/ч до 0 всего за 35,3 м.

В арсенале нового купе-кроссовера – 22 внешних датчика и полный набор электронных систем помощи водителю — таких как адаптивный круиз-контроль, системы помощи при движении в пробках, удержания автомобиля в полосе, автоматического экстренного торможения с распознаванием пешеходов, распознавания скоростных ограничений, помощи при перестроении, мониторинга слепых зон, функция предупреждения о наезде сзади и другие. Все они в совокупности позволяют автомобилю достичь уровня автономности L2. Ассистент парковки APA от компании Bosch отслеживает необходимое для парковки пространство и позволяет разместить в нем автомобиль в автоматическом режиме с помощью нажатия всего одной кнопки. Система кругового обзора 360° делает процесс парковки еще более простым и наглядным.

9-дюймовый цветной проекционный дисплей отображает 9 видов различной информации, необходимой водителю и автоматически регулирует свою яркость в зависимости от внешнего освещения. Кроме того, флагманский Geely FY-11 оснащен системой распознавания владельца по форме лица Face-ID, позволяющей оперативно загружать сохраненные настройки сидений, зеркал и мультимедийной системы. Данная функция также повышает активную безопасность, отслеживая усталость водителя и предупреждая его об этом. А мультимедийная система GKUI Geely Smart Ecosystem позволяет пассажирам поддерживать постоянную связь с внешним миром. Последняя версия GKUI 2.0 отличается навигацией, оптимизированным интерфейсом и интеллектуальной системой распознавания речи. Доступ к системе GKUI можно получить с помощью голосовых команд, через 12,3-дюймовый интерактивный дисплей на центральной консоли или цифровую инструментальную панель.

Ассиметричная центральная консоль с крупным дисплеем мультимедийной системы ориентирована на водителя. Ее многослойная структура позволила разместить атмосферную подсветку салона, цвет которой можно настроить под настроение и пожелания водителя. Черная окантовка вентиляционных отверстий, дверные панели, вдохновленные искусством оригами, электронный селектор коробки передач и другие уникальные детали подчеркивают спортивный дух в дизайне интерьера.

Облик купе-кроссовера, как гласит официальное заявление, «выполнен в дизайнерской концепции «Момент», черпающей вдохновение в ситуативной динамике нашей жизни и окружающей природы». Благодаря гибкости и масштабируемости платформы CMA, создателям нового вседорожника удалось уменьшить его передний и задний свесы, а визуально низкий центр тяжести придает ему больше устойчивости.

Также XY-11 получил новый логотип, выполненный в черном цвете, который подчеркивает его спортивных дух. Узкая и широкая фирменная радиаторная решетка в виде «концентрических кругов», символизирующих вселенную, отличается красной окантовкой, придающей еще больше спортивности облику автомобиля. Хромированная полоса объединяет задние фонари и делает автомобиль визуально более широким.

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