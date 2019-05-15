Хроники ГИБДД. Выпуск 2

На водителей натравят «Автодорию». В очередной раз



Промежуток «между майскими» — любимое время всех автолюбителей. Дороги пустеют, во дворах появляются свободные места для парковки. Но есть и минусы: мегаполисы переживают настоящие нашествия автотуристов из городков-сателлитов. Подмосковные власти приготовили для них, впрочем, как и для нас, сюрприз: в эксплуатацию снова вводятся комплексы «Автодория», замеряющие среднюю скорость. На данный момент сообщается о 40 отрезках, где работает хитрая система, но уже к концу года их будет под сотню. То есть, сбрасывать скорость придется всем, и далеко не всегда это безопасно.

Я, как и многие водители, воспринимаю камеры фото- и видеофиксации превышения скорости, как неизбежное зло. Я глубоко уверен, что на многих дорогах скорость 90 км/ч уже давно не актуальна: даже убогие китайские автомобили на 90 км/ч ведут себя предсказуемо и легко контролируются. Массовые корейские седанчики – тем более безопасны. Легальное превышение до 110 км/ч – вполне разумный темп для нормальной двухполосной дороги.

Не так давно Минтранс уже грозился провести ревизию основных трасс на предмет стандартизации скоростных лимитов. Я, в силу ограниченности личного ареала обитания, могу судить только о тех дорогах, по которым езжу регулярно. Так вот: идиотизма хватает как в Москве, так и в Подмосковье. Лишь один из примеров – СВХ, Северо-Восточная Хорда, соединяющая Дмитровку и М-11. Отличная дорога. По четыре полосы в каждую сторону. Не на всех магистралях так продуманы съезды и развязки. Но ограничение в 60 км/ч на СВХ выглядит, как форменное издевательство. Зачем оно там? Кому угрожает поток, едущий без светофоров за ограждением? Там нет переходов, более того – там вообще не предусмотрена зона для пешеходов. Если даже на Третьем кольце на большинстве участков лимит на 20 км/ч больше, что мешало сделать те же 80, а лучше, 100 км/ч – как на МКАДе? Ответ, увы, очевиден и печален: ограничение в 60 выставили исключительно из-за необходимости «стричь» штрафы с водителей. Ни одной другой причины нет и быть не может. Мы с вами – новая «нефть», так что должны ездить, как позволяют прихоти чиновников, которые никогда за руль не садятся и смотрят на мир через стекло ведомственного лимузина.

А теперь давайте представим, что на СВХ поставят «Автодорию». Уверен, это произойдёт в ближайшее время – очень уж «рыбное» место. Водитель пролетит первую засечку, и чтобы не попасть на штраф, вынужден будет замедлиться, причем уже не до допустимых 79 км/ч, а посерьезнее, дабы снизить «среднее арифметическое» от двух замеров.

Поскольку многие водители у нас ездят по стадному принципу и придерживаются скорости потока, такие замедление будут массовыми. Что произойдёт, если сразу несколько машин резко замедлятся на прямой, свободной трассе? Правильно: те, кто пошустрее, будут пытаться их обогнать. А более задумчивые будут тормозить ещё интенсивнее, тем самым порождая эффект «волны», который неизбежно приведёт к затору.

Таким образом, кроме пополнения бюджета, «Автодория» резко повышает аварийность на совершенно безобидных участках. Так что верить в то, что камеры вешают для нашей же безопасности, как минимум, наивно. Бюджету нужны поступления. Откуда их взять? Правильно: с тех, кто за рулём. У них деньги есть.

Как с этим бороться? Менталитет наших сограждан поменять не получится, так что мыслящей части аудитории я могу предложить только одно: приобретать радар-детекторы со встроенными GPS-приёмниками, или любые вариации приборов, которые будут подсказывать «платные» участки заранее. Лично я поставил себе видерегистратор с голосовым оповещением, без радарного блока. Заметьте: это не реклама! Я сам ненавижу «джинсу» и прочие продакт-плейсменты, поэтому марку своего гаджета озвучивать не стану. Но факт неоспорим: с ним количество штрафов, кусающих мой семейный денежный фонд, сократилось до минимума и этот приборчик уже многократно себя окупил. На случай серьезного путешествия я припас серьезный радар-детектор, тоже с GPS – он «сечёт» вообще все виды радаров и камер, надо только регулярно обновлять базы данных.

Да, это ни разу не «лайфхак», как сейчас принято выражаться. Я просто хочу, чтобы больше водителей были предупреждены о засадах. В электронный век взять на вооружение недорогой гаджет, как мне кажется, вполне логично. Ну и осознание того, что чьи-то оффшоры недополучили несколько тысяч моих рублей, тоже несказанно приятен.

Но я не хочу, чтобы этот материал воспринимали, как призыв закупить гаджеты и носиться по трассам со сверхзвуковыми скоростями. Нет. Я уверен, что простое повышение допустимой скорости на шоссе до 100 км/ч может снизить аварийность в разы. Мой опыт показывает: 99% машин двигаются по межгороду на 100-110 км/ч. Это нормальный темп для конца второго десятилетия XXI века.

Правда, одним таким послаблением не обойтись: надо убрать все наземные пешеходные переходы, ибо каждый из них – потенциальное место ДТП со смертельным исходом. А за ввод в эксплуатацию наземного перехода без светофора надо вообще сажать, как за непредумышленное убийство. Но это – уже тема для другой публикации.

Текст: Евгений Липовицкий