Haval представляет комплектации нового кроссовера F7 для российского рынка

Компания ООО «Хавейл Мотор Рус» планирует представить в России новый кроссовер Haval F7 в трех уровнях комплектации: Comfort, Elite и Premium. Новая модель предлагает великолепное сочетание стильного дизайна, интеллектуальных технологий, высокого уровня комфорта и безопасности, делающее автомобиль привлекательным в массовом сегменте SUV.

На российском рынке Haval F7 будет представлен с двумя вариантами четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей с турбонаддувом – с рабочим объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (190 л.с.). Оба двигателя работают в паре с роботизированной преселективной 7-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа и управлением при помощи электронного джойстика (fly-by-wire), а также при помощи подрулевых лепестков. Кроссовер будет предлагаться в версиях с передним и полным приводом. Все автомобили с двигателем 1,5 л и переднеприводные версии 2,0 л имеют систему выбора режима движения (Эко/Спорт/Нормальный/Снег). Полноприводные автомобили с двигателем 2,0 л будут оснащаться системой выбора режимов движения Terrain Response с дополнительными режимами «Грязь» и «Песок».

Уже в базовой комплектации Comfort кроссовер имеет высокий уровень оснащения и стильный внешний вид. Автомобиль комплектуется светодиодными дневными ходовыми огнями и противотуманными фарами с функцией освещения поворотов, светодиодными задними фонарями. Такие элементы, как антенна в форме «плавник акулы», спойлер на задней кромке крыши и рейлинги – делают облик Haval F7 более современным и спортивным.

Интерьер Haval F7 украшен эффектными вставками темного цвета, уже в базовой комплектации мультифункциональный руль имеет кожаную отделку и обогрев, отделка сидений будет выполнена из высокотехнологичной современной ткани.

Среди опций комфорта, предусмотренных для всех версий Haval F7 – система бесключевого доступа с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер с цветным дисплеем 3,5” на панели приборов, задние датчики парковки, датчики дождя и света.

В штатное оснащение входят фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира, а также передние боковые подушки безопасности. Haval F7 предлагает широкий набор современных систем безопасности: противобуксовочную систему (TCS), систему предотвращения опрокидывания автомобиля (RMI), ассистент экстренного торможения (ВА), ассистент старта на подъеме (ННС) и систему помощи при спуске (HDC), а также систему централизованного контроля давления в шинах (TPMS). Предусмотрены крепления детского кресла по стандарту ISOFIX. В соответствии с действующим российским законодательством – все Haval H7 для российского рынка оснащаются системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

Вне зависимости от комплектации, все Haval F7 предлагают современные мультимедийные возможности. Головное устройство мультимедийной системы имеет сенсорный дисплей с диагональю 9 дюймов, поддерживает технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Предусмотрены модуль Bluetooth для подключения мобильных устройств и разъемы USB (2 передних, 1 для второго ряда сидений), позволяющие подзаряжать мобильные устройства. Аудиосистема оснащена 6 динамиками.

В комплектации Elite дополнительно предусмотрены электрорегулировка положения сидения водителя (в 6 направлениях) и подогрев задних сидений, электрохромное салонное зеркало заднего вида, а также камера заднего вида с динамической разметкой. Багажный отсек оснащается шторкой, скрывающий погруженные предметы от посторонних глаз.

Автомобили в топовой комплектации Premium отличаются светодиодными фарами головного света и панорамной стеклянной крышей с люком, имеющим электропривод. Электроприводом складывания оснащаются боковые зеркала заднего вида. Сиденья Haval F7 Premium имеют отделку из экокожи. В этой комплектации автомобиль оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона. Список опций комфорта и безопасности дополняется передними датчиками парковки, а вместо камеры заднего вида устанавливается система кругового обзора 360⁰. Также в максимальной комплектации кроссовер оснащается адаптивным круиз контролем, управление которым осуществляется при помощи кнопок на многофункциональном руле. Версии с двигателем 2,0 л имеют современные высокотехнологичные системы помощи водителю – предупреждение о возможном фронтальном столкновении (FCW) и автоматическое торможение (АЕВ) с функцией распознавания пешеходов.

На российском рынке кроссовер Haval F7 будет предлагаться в четырех вариантах окраски «металлик» — белой (благородный агат), черной (антрацит), серой (платиновый ион) и синей (аквамарин)– вне зависимости от комплектации. Штатно устанавливаются легкосплавные колесные диски размерности 17” с шинами 225/65R17, в качестве опции клиент имеет возможность выбрать легкосплавные диски 19” (размерность шин – 225/55).

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