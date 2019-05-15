Range Rover выпущен в особой версии для космических туристов

Роскошный внедорожник в исполнении Astronaut Edition смогут приобрести только те, кто действительно побывал в космосе. Особая версия сделана для членов туристического комьюнити Virgin Galactic Future и изобилует намеками на полеты в космос.

Сообщество космических туристов Virgin Galactic Future создано одним из главных пропагандистов этого вида туризма Ричардом Брэнсоном, который собирается отправлять туристов на орбиту при помощи многоразового корабля SpaceShipTwo. Корабль этот, к слову, уже побывал на высоте восьмидесяти восьми километров, а полет на нем, по предварительным оценкам, обойдется каждому туристу в 250 000 долларов.

Внедорожник же Range Rover Astronaut Edition смогут купить все, кто либо уже побывал в космосе вместе с Virgin, либо оставил заявку на путешествие – то есть, порядка 700 человек. Отличается особая версия, как водится, некоторыми нюансами отделки. Например, такой внедорожник окрашивается в особый цвет Zero Gravity Blue, при разработке которого дизайнеры вдохновлялись образами ночного неба.

В интерьере же появится специальный узор под названием «ДНК полета», изображающий эволюцию летательных аппаратов – его разместят на подлокотнике заднего дивана и на центральной консоли. Кроме того, интерьер внедорожника украсит силуэт корабля SpaceShipTwo.

Наконец, на центральном тоннеле «внедорожника для астронавтов» разместят два диска, выполненных из металла, который позаимствуют у посадочной платформы космического корабля Virgin Spaceship Unity – он побывал в космосе в декабре прошлого года. Утверждается, что каждый турист после своего полета сможет заменить эти элементы на детали собственного космического корабля и украсить их своими впечатлениями от полета.

Range Rover Astronaut Edition появится на свет с одной из двух силовых установок на выбор – либо гибридной P400e с отдачей в 404 л.с., либо с 565-сильным пятилитровым V8. Стоимость такого внедорожника пока не называется.

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