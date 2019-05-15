Уникальный Bentley Bentayga Pikes Peak уже в России

Особая версия роскошного кроссовера Bentley Bentayga, посвященная рекорду, который вседорожник установил на холме Пайкс Пик, была анонсирована в июне прошлого года. Один из представителей этой крайне малочисленной линейки добрался до российского рынка.

Всего Bentley и ателье Mulliner выпустили лишь девять экземпляров Bentayga Pikes Peak. У восьми из них кузов выкрашен в черный цвет Onyx, а у девятого – в фирменный зеленый оттенок Radium, разработанный как раз в честь победы в гонке. Именно он и объявился в одном из дилерских центров Bentley в Москве.

Другими яркими отличиями особого исполнения стали, к примеру, карбон-керамические тормоза с черными суппортами, спрятанные в эффектных 22-дюймовых и частично окрашенных в цвет кузова колесных дисках специального дизайна, углеволоконные сплиттер, диффузор и задний спойлер, черные акценты на кузове, а также логотипы гонки Pikes Peak на передних крыльях уникального люксового кроссовера.

Интерьер эксклюзивной «Бентайги» отделан кожей Beluga в сочетании черного и ярко-зеленого цветов, на карбоновые вставки нанесена схема трассы «Пайкс Пик», а логотип гонки нанесен на сиденья и приборную панель.

Bentley Bentayga Pikes Peak оснащен четырехлитровым V8, развивающим 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента и работающим в паре с восьмиступенчатым автоматом ZF и системой полного привода. Кроме того, в оснащение кроссовера вошли адаптивная пневматическая подвеска и система автоматического подавления кренов в поворотах.

Цена уникального кроссовера в России официально не называется.

Стоит отметить, что в установлении рекорда трассы Пайкс Пик среди внедорожников участвовал почти стандартный кроссовер Bentley Bentayga: доработки были крайне сдержанными и в основном объяснялись требованиями безопасности и стремлением уменьшить вес кроссовера в рамках регламента. Правда, 20-километровую трассу за 10 минут и 49,9 секунды проехала «Бентайга» с другим мотором – 600-сильным W12.

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