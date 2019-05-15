Новый Cayenne S Coupé мощностью 440 л.с.

В линейке Porsche Cayenne Coupé появилась новая модификация — Cayenne S Coupé. Кроссовер с характерно заваленной задней стойкой и заниженной крышей оснащен 440-сильным битурбодвигаталем V6 и предлагается в России по цене от 7 630 000 рублей.

Под капотом Porsche Cayenne S Coupé установлен 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями. Он выдает 440 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Как на базовом варианте Cayenne Coupé и Cayenne Turbo Coupe агрегат совмещен с восьмидиапазонным «автоматом» и полноприводной трансмиссией.

С места до «сотни» купе-кроссовер разгоняется за пять секунд ровно. C опциональным «легким» пакетом — за 4,9 секунды. Максимальная скорость — 263 километра в час.

Цена базового Cayenne Coupé составляет 5 877 000 рублей, версии Turbo c 4.0 V8 мощностью 550 сил и 770 Нм момента — 11 013 000 рублей.

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