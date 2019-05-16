Volkswagen Tiguan. Инновационность – это я 

Я – лидер своего сегмента, непревзойдённо практичный, чувствующий себя уверенно на любом дорожном покрытии. Экономичность моего турбодвигателя поразит, а его мощь придётся по вкусу всем автолюбителям. Моя высокотехнологичная коробка передач с «мокрым» сцеплением давно зарекомендовала себя как надёжная и весьма эффективная.

Мне присуще ясная видимость, ведь у меня светодиодные LED-фары излучающие яркий, близкий к дневному свет, что позволяет повысить уровень безопасности и комфорта при ночных поездках, а также при поездках в тумане. Кроме того, светодиоды очень долговечны и энергоэффективны.

Еще у меня есть ассистент Light Assist. На скорости от 60 км/ч и в полной темноте этот ассистент автоматически включает дальний свет. Камера на зеркале заднего вида контролирует транспортный поток. С её помощью система распознаёт встречные и движущиеся впереди в попутном направлении автомобили и автоматически переключается на ближний свет.

Я сделаю все, чтобы не отвлекать вашего внимания от дороги, у меня же есть функция Car-Net App-Connect. Функция Car-Net App-Connect предлагается дополнительно и позволяет вам легко подключать смартфон к аудиосистеме Composition Media или навигационным системам Discover Media/Discover Pro. Благодаря этому вы можете управлять выбранными приложениями смартфона через сенсорный экран.

Я всегда буду подстраиваться под ваши требования! Тахометр, спидометр, счётчик пробега или карта маршрута: виртуальная приборная панель Active Info Display с экраном высокого разрешения диагональю 31,2 см может отображать и выделять любую полезную и важную для вас информацию.

Я очень самостоятельный, даже паркуюсь сам. Парковочный автопилот Park Assist распознаёт подходящие места для продольной и поперечной парковки и берет управление полностью на себя.

Я подарю вам совершенно новый опыт вождения и поражу своей новизной.

Инновационность – это я, Volkswagen Tiguan

Уже сегодня вы можете стать владельцем Volkswagen Tiguan в салоне официального дилера АВТОПРЕСТУС. Познакомьтесь с ним поближе и оцените сами его инновационные технологии в действии во время пробной поездки.

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Подробнее о Volkswagen Tiguan, доступных комплектациях и условиях его приобретения вы можете узнать, позвонив в салон официального дилера АВТОПРЕСТУС по телефону: +7 (495) 232-23-32.

Ваш АВТОПРЕСТУС

Официальный дилер Volkswagen в России – 27 лет вместе!

Адрес: Москва, ул. Беломорская, д.40, стр.17