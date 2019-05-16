В России назвали цены на вседорожный «каблук» Renault Dokker Stepway

Компания Renault Россия начинает прием заказов на новый грузопассажирский автомобиль Dokker Stepway, адаптированный к российским дорожным условиям и предназначенный как для личного, так и для коммерческого использования.

Впервые представленный на Московском международном автосалоне в прошлом году, Dokker Stepway пришелся по вкусу многим и потому из марокканского Танжера, где производится, весьма быстро добрался и до салонов российских дилеров Renault, где предлагается в двух основных версиях.

Первая оснащена экономичным 82-сильным бензиновым двигателем объемом 1,6 л и обойдется покупателю от 1 059 990 рублей. Под капотом у второй – 1,5-литровый дизель мощностью 90 л.с., а его цена – от 1 179 990 рублей. Трансмиссия в том и другом случае – только механическая. То есть в том, что касается движущей силы, все просто и бюджетно, без затей.

Но зато производитель масштабно адаптировал Dokker Stepway к российским дорожным условиям. Автомобиль имеет комфортную, энергоемкую подвеску, высокий дорожный просвет (до 190 мм без нагрузки), стальную защиту картера двигателя, защиту топливопроводов и полноразмерное запасное колесо. Учтены и наши непростые климатические условия: двигатель адаптирован к запуску в холодном климате, установлен генератор повышенной мощности, применены технические жидкости для эксплуатации при низких температурах и другие необходимые решения.

К тому же новая модификация Dokker весьма богата приятными, практичными и полезными функциями, приспособлениями и элементами экстерьера. В числе последних – защитные накладки на передний и задний бамперы, расширители колесных арок, рейлинги на крыше и передние противотуманные фары с хромированной окантовкой – одним словом «джентльменский» набор, сразу отличающий этот «каблучок» от обычного «Доккера» и выдающий его принадлежность к семейству Stepway, ориентированному на «безболезненную» эксплуатацию в сельской местности.

Интерьер этой модели также отличает ряд особенностей: новая обивка сидений, кожаная оплетка рулевого колеса с логотипом Stepway и декоративные вставки на передней панели в отделке «матовый хром». А для большего комфорта в ежедневных поездках и длинных путешествиях Dokker Stepway получил столики авиационного типа для пассажиров заднего ряда и передний подлокотник для водителя. В стандартное оснащение входят также кондиционер, круиз-контроль и обогрев передних сидений, а также 15-дюймовые легкосплавные диски.

Предусмотрен и достаточно широкий выбор опционального оборудования: новая мультимедийная и навигационная система MediaNav 4.0 с поддержкой Apple CarPlay® и AndroidAuto®, камера заднего вида и задний парктроник.

Прием заявок уже открыт во всех дилерских центрах Renault в России. Продажи Renault Dokker Stepway стартуют в конце мая.

По теме:

Немцы подготовили Renault Duster к выездам на бездорожье

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен