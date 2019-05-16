У грузовика «УАЗ Профи» появилась удлинённая версия

После начала реальной эксплуатации владельцы первых УАЗ «Профи» жаловались, что кузов нового грузовичка совсем небольшой — длиной всего 3,09 метра

Самый популярный формат бортовой «Газели» — с кузовом длиной 4,2 метра. До этого считалось, что сделать таким же большим «Профи» нельзя — здесь «закрытые» лонжероны, и врезать дополнительную вставку-удлинитель не получится, поэтому самый вместительный кузов имел размеры 3,09 на 2,06 метра.

Однако УАЗ нашёл способ удлинить раму, увеличив колёсную базу на 65 сантиметров. При этом общая длина стала больше примерно на метр — у новинки от носа до хвоста 6 900-7 100 мм (в зависимости от версии), тогда как размер стандартного «Профи» — 5 940-5 990 мм.

Карданный вал — составной, на подвесном подшипнике. По подвеске длиннобазный грузовичок не отличается от стандартного, однако места крепления однолистовых рессор дополнительно усилены. Масса пустого автомобиля выросла почти на 300 кг, но максимальная осталась прежней, 3 500 кг, чтобы не «выходить» из категории «В».

Рама новинки усилена накладками сверху и снизу: по длине накладки проходят от крепления задней рессоры практически до кабины, но не «захватывают» пространство под ней.

О серийном выпуске таких машин завод пока не сообщает.

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