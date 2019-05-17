Какие кроссоверы «взорвут» авторынок России через год?

Ни для кого не секрет, что корейцы правят автомобильным рынком России. Kia и Hyundai (хотя это, в общем, одно и то же) продаются десятками тысяч. Стратеги корейского концерна выбрали очень правильную тактику: их продукция завоевала покупателей надёжностью и неприхотливостью.

Однако в модельной политике были и промахи. Например, сверхпопулярный у нас Hyundai Creta до сих пор не имеет аналога с шильдиком Kia. Эта неприятная ситуация сложилась, по официальной версии, из-за того, что завод под Питером не может производить одновременно больше трёх моделей. На данный момент имеем Hyundai Solaris, Creta и Kia Rio. Всё? Мощности исчерпаны?

Совсем скоро ситуация может измениться: на конвейер питерского завода должен встать компактный кроссовер Kia, он сыграет в том же типоразмере, что и Creta, но будет иметь ряд преимуществ. Он разработан уже на следующем поколении платформы, которая получила модульную компоновку. То есть в будущем корейцы смогут сравнительно малой кровью разнообразить модельную гамму. Надо будет слегка модифицировать сборочную линию, и можно будет собирать на ней гораздо больше разных кроссоверов. Почему именно их? А кому сейчас нужно что-то другое?

Грядущий компактный SUV будет сопоставим по размерам с Creta, но получит уже следующее поколение силовых установок: 1,4-литровый турбомотор, известный по хетчбэку Ceed, и доработанный 150-сильный двухлитровый агрегат. Дизеля, что характерно, не будет, гибрида и подавно: здесь вам не Калифорния.

Уже есть информация, что будущий бестселлер назовут Kia Tusker, а выглядеть он будет почти так же, как концепт SP, показанный около года назад в Индии. Кстати, индийский рынок для корейцев не менее важен, чем российский, и эта тенденция поддерживается практически всеми автопроизводителями.

Kia явно готовит бомбу замедленного действия: Tusker с первых же месяцев вырвется в топ продаж и сильно подвинет Creta, что лично меня только радует, поскольку Creta, мне не нравится чисто по эстетическим соображениям. И из-за голубой подсветки в салоне.

Уверен, что я такой не один. Так что отличный спрос Tusker обеспечен хотя бы потому, что это не Creta. Однако никто не говорил, что будет легко: примерно через год Volkswagen представит сразу два доступных кроссовера: мелкий T-cross и более основательный Tharu. Оба уже продаются в Китае. И гегемонии корейских «бюджетных SUV» придёт конец. Именно поэтому российский офис Kia сумел продавить начало производства Tusker в России: надо заранее застолбить себе долю рынка.

Немцы же пока сохраняют тайну вокруг грядущих новинок. А зря: народ должен знать, чего ему хотеть. И пока VW не спешит с анонсами, дочерняя Skoda готовит к выходу на российский рынок полноценную замену Yeti — компактный SUV Karoq. Его прелесть в том, что он создан не для развивающихся стран, а для нормальных европейцев, а значит, технологически современен и приятен в управлении, как и все Skoda. Я уже ездил на нём в Финляндии и одно преимущество над азиатскими аналогами могу назвать уже сейчас — это идеальная, фирменная «ваговская», эргономика. Садишься в компактный автомобиль, а места вокруг тебя не меньше, чем в крупном, нигде ничего не поджимает, не давит потолок. Одного этого фактора вполне достаточно для успешного будущего Karoq в России. А если сделают версию не с DSG, а с традиционным гидротрансформатором, будут выстраиваться очереди!

Но и это ещё не всё! Nissan вовсю работает над российской версией кроссовера Kicks. Концепция проста и уже не оригинальна: по сложившейся традиции, модный новый кузов «натянут» на известную платформу Global Access (бывшая B0, или Logan) — точно так же, как три года назад поступили коллеги из Renault при выводе на рынок модели Kaptur. Поскольку информации по технике тоже нет, хочется просто надеяться, что салон не станет очередной копией Duster/Terrano со вставками из глянцевого пластика и магнитолой LG, а получит ещё более современную архитектуру и, как следствие, более удобоваримую эргономику. Хотя бы без клавиш под «ручником»… Преимущества платформы давно всем известны, она проверена, надёжна и обеспечит неплохие показатели проходимости на настоящем бездорожье.

Ну и Renault не собирается оставаться в стороне. Рано или поздно до нас доедет второе поколение Duster, чуть современнее, удобнее, а главное, уже не такое аскетичное. Его козырем должна стать традиционная доступность и положительный имидж среди соотечественников. Правда, пока что представители Renault в России на все вопросы о сроках появления Duster II молчат.

Рынок SUV 2020 года будет совсем другим. Мой прогноз: сегмент бюджетных кроссоверов продолжит расти. Это хорошая новость. Плохая — все остальные сегменты в лучшем случае стабилизируются. В худшем — начнётся падение, ведь если где-то прибыло, где-то должно убыть. Под угрозой сегмент седанов среднего и бизнес-классов. Впрочем, это уже не наша «зона ответственности».

Текст Евгений Липовицкий