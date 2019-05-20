Шипы против экологии: новые ограничения не за горами

Система правил дорожного движения вырабатывалась годами. С 1960-х принцип ограничения скорости незыблем: на трассе — 90, в городе — 60. Но в начале XXI века в нашей с вами отчизне что-то пошло не так: тут и там возникают знаки, будто бы придуманные «от балды».

Едешь по набережной, поставил круиз-контроль на 75 км/ч — казалось бы, ты застрахован и от посягательств соседей по потоку, и от штрафов. Но нет: вдруг на прямой, просматриваемой на километр со всех сторон, висит знак «40». Нет ни пешеходных переходов, ни сложных перекрёстков, зато есть тест на внимательность.

На днях, в разгаре мая, Российский дорожный научно-исследовательский институт выступил с новой «революционной» инициативой: снижать допустимую максимальную скорость в зимний период. Сотрудники этого института провели замеры загрязнения воздуха и выяснили, что экологическая обстановка на трассах якобы заметно ухудшается именно в зимний период.

Дальше — больше: виноваты в этом водители, предпочитающие шипованную резину. Она, опять же по мнению экспертов из РДНИИ, наносит урон дорожному полотну на скорости выше 70 км/ч. Наибольший зафиксирован на дорогах с лимитом в девяносто. Не хотим подвергать сомнению авторитетность научных деятелей, но они вообще в курсе, что у нас есть ещё и магистрали, причём на некоторых участках вполне официально разрешено движение со скоростью 130 км/ч! Как обстоят дела с экологией там? Какова зона поражения?

Завкафедрой «Автомобильные дороги, аэродромы, основания и фундаменты» Российского университета транспорта Николай Лушников, принимавший участие в исследовании, уверен, что после 70–80 км/ч износ дорожного полотна значительно увеличивается. От соприкосновения асфальта с металлом якобы вырастает уровень выброса асфальтовой пыли. Выход, разумеется, в ограничении допустимой скорости. Эта мера не только повысит безопасность, но и, по подсчётам господина Лушникова, позволит неплохо сэкономить: российский бюджет ежегодно тратит на поддержание состояния дорог около 220 миллиардов рублей. После предлагаемых изменений расходы должны снизиться на 50 миллиардов. Но господин Лушников тактично промолчал, сколько казна может дополучить миллиардов за счёт новых штрафов.

Идею ограничить скорость в зимний период трудно назвать совсем уж безосновательной. Так, в некоторых северных странах Европы, например в Норвегии и Исландии, скорость действительно иногда ограничивают в связи с оледенением. Но здесь надо понимать, что там временные лимиты вводятся по мере необходимости, в зависимости от фактических погодных условий и на конкретных дорогах, но не по календарному принципу.

Шипованная резина в России более популярна, чем фрикционная. Но это не просто прихоть нашего народа. «Липучки» обеспечивают достаточное сцепление с дорогой только в крупных городах, где коммунальные службы оперативно и регулярно чистят улицы. Стоит выехать, например, за пределы Москвы — там с ноября по апрель многие дороги покрываются метровым слоем льда. Именно поэтому шипы у нас — это не блажь, а средство безопасности.

В той же Норвегии никто не запрещает ставить шипы на машину: там без них тоже бывает трудно.

Запрет на использование шипованных шин действует в Польше, Румынии, Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Сербии, Македонии, Хорватии, Словении, Боснии и Герцеговине, Черногории, Латвии, а также в Турции, Германии, Нидерландах и Португалии. Логики в этом, увы, нет: последние годы очень чётко показали, что гололёд возможен даже в южных регионах Испании. Но в большинстве стран ЕС в горных районах водитель обязан иметь в багажнике цепи противоскольжения.

Однако что-то подсказывает, что инициатива по снижению скорости образовалась не на ровном месте: в последнее время и ЦОДД, и ГИБДД выступают за отмену нештрафуемого порога в 20 км/ч. Инициативы «на местах» образуются не просто так, нас планомерно готовят к тому, что скоро ездить придётся медленнее.

А слова про безопасность и экологию — это неприкрытый популизм. Что мешает просто строить дороги без нарушения технологий? Они будут разрушаться медленнее, а люди станут ездить безопаснее, если не будет ям, если не придётся ловить машину в колее.

Другой момент: как органы, отвечающие за контроль скорости и штрафы за её превышение, будут контролировать, какой автомобиль едет на шипах, а какой — без? Камеры фотофиксации этого не определят. Придётся снова выставлять на дороги инспекторов со спидганами? Тоже вроде бы нелогично: только-только от этого атавизма избавились. Обяжут клеить знак «шипы» не только сзади, но и спереди? Бред же! Но увы, в наших краях победившего абсурда это вполне возможно.

Вывод из всей этой истории один, и он крайне печален: похоже, уже в обозримом будущем порог в 20 км/ч таки отменят. Бюджет нуждается в наших деньгах, а чиновники — в понижении показателей ДТП и смертности на дорогах. А забота об экологии — это просто очередная модная и удобная ширма.

Текст Евгений Липовицкий