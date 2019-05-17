Вседорожная Lada Granta Cross уже у дилеров

Семейство Lada Granta уже очень скоро должно пополниться вседорожной модификацией, построенной по образцу аналогичных «Вест». Официального дебюта Lada Granta Cross пока не состоялось, но основные подробности о новинке уже известны.

Построена вседорожная модификация на базе одноименного универсала, а ее отличия от стандартной модели, по сути, идентичны тем отличиям, которые получила Lada Vesta Cross. Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на собственные источники, главной доработкой станут иные настройки подвески, традиционный пластиковый обвес по периметру кузова и увеличенный до 183 мм дорожный просвет.

Кроме того, «кроссовая» Lada Granta получит 15-дюймовые колесные диски оригинального дизайна с резиной размерностью 195/55, особый оранжевый цвет кузова и вставки в салоне того же оттенка. Вероятно, цветовую гамму отделки салона, как и ранее, можно будет выбирать: скорее всего, производитель предложит серую альтернативу оранжевым вставкам.

Известно, что Lada Granta Cross выйдет на рынок только в самых «упакованных» вариантах, при этом, судя по всему, получит один из двух вариантов 16-клапанного 1,6-литрового мотора – 98- или 106-сильный. На АвтоВАЗе с этими двигателями агрегатируют как 5-ступенчатую механику, так и робот с тем же числом ступеней, и 4-диапазонный автомат, так что какую коробку передач получит Lada Granta Cross, еще неизвестно.

А вот дата старта продаж уже названа: по информации уже упомянутого издания, дилеры представят новинку в шоу-румах 12 июня. Отгрузка товарных экземпляров нового универсала уже началась, но цены пока не объявлены.

Что касается самой «Весты», то в Тольятти полным ходом идет работа над ее рестайлингом. Уже назначен первый поставщик комплектующих – Сызранский завод, который пока называют единственным региональным предприятием из этой сферы, с которым уже началась работа над будущей новинкой — начало ее поставок на рынок ожидается к концу этого или началу следующего года.

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