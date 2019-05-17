Geely Atlas стал лидером продаж среди китайских автомобилей в России

В первом квартале 2019 года кроссовер Geely Atlas стал самым популярным китайским автомобилем в России. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ), с января по апрель этого года объем продаж данной модели составил 1 956 единиц.

Высокая популярность Geely Atlas на российском рынке прежде всего обусловлена появлением в конце февраля 2019 года долгожданной версии кроссовера с 1,8-литровым турбированным двигателем. Еще до официального заявления о начале продаж Atlas 1.8T вызвал большой интерес у российских покупателей, что впоследствии благоприятно отразилось на результатах компании в первом квартале 2019 года.

За прошедшее время продажи флагманского внедорожника достигли рекордной отметки не только на российском, но и на мировом рынках. В третью годовщину с момента выпуска Geely Atlas, 26 марта 2019 года, продажи данной модели преодолели рубеж в 700 000 единиц.

С момента запуска в 2016 году Geely Atlas, известный всему миру как Geely Bo Yue, непрерывно совершенствовался. Одним из самых важных изменений в истории кроссовера стала мировая премьера инновационного пользовательского интерфейса Global Key или GKUI. Презентация этой опции на мировом рынке одновременно совпала с ее запуском в России в начале 2018 года.

Сегодня Geely Atlas производится на построенном по самым передовым технологиям заводе BELGEE в Беларуси. Стоимость переднеприводного Atlas с турбомотором и автоматической коробкой передач составляет 1 439 990 рублей. Полноприводный вариант можно приобрести за 1 539 990 рублей. Такая же цена у переднеприводной модификации Luxury, которая получила светодиодную оптику, камеру кругового обзора и другие опции. Самая дорогая комплектация Atlas с турбодвигателем и полным приводом предлагается за 1 639 990 рублей.

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