Появились первые фото обновленного BMW X1

Как ни странно, плановый рестайлинг самого компактного кроссовера BMW стартовал с Китая, где продается удлиненная под требования местного рынка модификация вседорожника. Однако, вероятнее всего, европейский кроссовер получит те же самые доработки.

В китайской прессе появились первые фотографии вседорожника в послерестайлинговом исполнении, на которых он изображен безо всякого камуфляжа. Вернее, они буквально наводнили китайский интернет. При этом стоит отметить, что пока источник происхождения фотографий вызывает некоторые сомнения. Удивляет и то, что автомобиль запечатлен в самых разных цветах и в разных локациях, но строго в одних и тех же двух ракурсах.

Если же все поверить опубликованным снимкам, то получится, что BMW X1 в ходе обновления вполне ожидаемо снабдят новой радиаторной решеткой. Она выполнена в том же стиле, который был заявлен на флагманском BMW X7, то есть заметно выросла в размерах и придает «лицу» вседорожника дополнительную брутальность. Заметно изменилась пластика передних бамперов – они стали более гранеными, доработаны как головная оптика, так и задние фонари, модернизирован дизайн колесных дисков (кроссовер получит шины размерностью 225/50 R18 и 225/45 R19) и тому подобное.

Необходимо отметить, что китайский вседорожник при колесной базе в 2 780 мм имеет длину в 4 565 мм, что несколько больше, чем у европейского собрата. Однако, учитывая, что в ходе рестайлинга доработаны только передняя часть и корма X1, можно рассчитывать, что на остальных рынках кроссовер получит аналогичные изменения в экстерьере.

Китайские СМИ утверждают, что по данным, полученным из сертификационных органов, BMW X1 сохранит нынешнюю моторную гамму. Состоит она из двух турбомоторов объемом 1,5 и 2,0 л. Однако, процедура рестайлинга сделает их несколько мощнее: в китайском варианте первый мотор будет развивать не 136, а 155 л.с., а отдача второго повысится со 192 до 214 л.с. Правда, как отразится обновление на моторах европейской модификации BMW X1, пока неизвестно. Не названа пока и дата официального дебюта рестайлингового кроссовера.

По теме:

Мания величия. Тест-драйв BMW X7

Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен