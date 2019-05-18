Уже гниёт: новые фото и информация о длиннобазном грузовике УАЗ Профи

Испытания новой модификации коммерческого грузовика Ульяновский автозавод начал еще в середине 2018 года – тогда же, по слухам, на будущую новинку было оформлено и ОТТС. Сейчас появились фотографии новой версии и кое-какие технические данные.

Опубликовавший фото удлиненного грузовика портал «УАЗбука» утверждает, что сделаны они на площадке одного из дилеров завода.

Кузов Профи увеличился в длину примерно на 1 метр, при этом колесная база выросла с 3 500 до 4 150 мм. Сообщается, что удлиненная рама усилена дополнительными накладками снизу и сверху (стоит отметить, что усиленные рессоры и стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске платформа Профи получила еще в конце 2018 года).

Вместе с ростом длины колесной базы и рамы увеличились и размеры составного карданного вала грузовика.

Издание отмечает, что общая длина подросшего УАЗ Профи может составлять от 6 900 до 7 100 мм в зависимости от версии (это, к слову, сопоставимо с размерами длиннобазной ГАЗели Next). Вес грузовика вырос на 300 кг, но официальная полная масса модели осталась прежней и по-прежнему составляет 3 500 кг. Очевидно, это сделано ради того, чтобы оставить возможность управлять новым грузовиком с правами категории B.

Наконец, на фото хорошо заметно, что опытный экземпляр длиннобазного УАЗ Профи снабжен комплектом газобаллонного оборудования. Когда именно завод рассчитывает начать продажи новинки, пока не сообщается.

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