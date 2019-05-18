  • Сегодня: Суббота, Май 18, 2019
 
 
Дилер-клуб   18 мая 2019   

Volkswagen Touareg Exclusive – достойный автомобиль

Любите хорошие и качественные вещи? Уважаете премиум сегмент? Обожаете современные технологии? Думаете о приобретении автомобиля, который подойдет под все ваши требования?

Убедитесь, что это не выдумка, мы нашли такой автомобиль! Это Volkswagen Touareg в новом исполнении Exclusive. Он сочетает в себе все ваши предпочтения.

НОВЫЙ Touareg Exclusive демонстрирует богатое техническое оснащение, стильные детали экстерьера и интерьера, а также расширенный набор функционального оборудования. Ассистент смены полосы Side Assist, 19-дюймовые колесные диски Osorno, светодиодные матричные фары IQ.Light с системой Dynamic Light Assist, цифровая приборная панель Innovision Cockpit и другие технологии доступны для Вас в новой специальной версии Touareg Exclusive.

Меньше слов – больше действий. Записывайтесь на тест-драйв  одного из самых инновационных автомобилей в дилерский центр «Автономия», прочувствуйте всю мощь технологий на себе.

Записаться на тест-драйв

За свой комфорт не жалко платить, в «Автономия» данный автомобиль  от  4 259 000 рублей.

Для более быстрого осуществления мечты – покупки НОВОГО Volkswagen Touareg Exclusive  –  «Автономия» предлагает воспользоваться выгодными кредитными программами.

Рассчитать кредит

Подробнее о НОВОМ Volkswagen Touareg Exclusive  вы можете узнать по телефону у наших менеджеров +7 (495) 256-24-58

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.

 


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу