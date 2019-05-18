Volkswagen Touareg Exclusive – достойный автомобиль

Любите хорошие и качественные вещи? Уважаете премиум сегмент? Обожаете современные технологии? Думаете о приобретении автомобиля, который подойдет под все ваши требования?

Убедитесь, что это не выдумка, мы нашли такой автомобиль! Это Volkswagen Touareg в новом исполнении Exclusive. Он сочетает в себе все ваши предпочтения.

НОВЫЙ Touareg Exclusive демонстрирует богатое техническое оснащение, стильные детали экстерьера и интерьера, а также расширенный набор функционального оборудования. Ассистент смены полосы Side Assist, 19-дюймовые колесные диски Osorno, светодиодные матричные фары IQ.Light с системой Dynamic Light Assist, цифровая приборная панель Innovision Cockpit и другие технологии доступны для Вас в новой специальной версии Touareg Exclusive.

Меньше слов – больше действий. Записывайтесь на тест-драйв одного из самых инновационных автомобилей в дилерский центр «Автономия», прочувствуйте всю мощь технологий на себе.

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За свой комфорт не жалко платить, в «Автономия» данный автомобиль от 4 259 000 рублей.

Для более быстрого осуществления мечты – покупки НОВОГО Volkswagen Touareg Exclusive – «Автономия» предлагает воспользоваться выгодными кредитными программами.

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Подробнее о НОВОМ Volkswagen Touareg Exclusive вы можете узнать по телефону у наших менеджеров +7 (495) 256-24-58

Официальный дилер Volkswagen «Автономия»

Москва, МКАД 104 км, внешняя сторона на пересечении с Щелковским ш.