Rolls-Royce предложил сундук для шампанского по цене BMW

В компании Rolls-Royce существует, похоже, целое подразделение, которое придумывает для владельцев «Роллсов» специальные аксессуары с аналогичным статусом. Последним их изделием стал сундучок, позволяющий красиво выпить игристого в любом месте, где заблагорассудится.

Официально заявлено, что набор разработан для истинных гедонистов. Представляет он собой раскладной ящичек, выполненный из полированного алюминия и карбона и отделанный тисненой кожей и деревом дуба сорта «Тюдор».

По нажатию на крышку сундучок раскрывается: верхняя панель выезжает вверх, превращаясь в импровизированный столик и открывая доступ к подсвеченному внутреннему отделению. В нем в алюминиевых тубах хранятся четыре хрустальных бокала ручной работы, причем их расположение должно вызывать визуальные ассоциации с видом 12-цилиндрового мотора. Кроме того, там же спрятан и набор хлопковых салфеток с вышитой монограммой.

Боковины сундучка, откидываясь, открывают доступ к еще паре отделений. В специально разработанных футлярах здесь можно хранить бутылку шампанского с одной стороны, а с другой – порцию икры или канапе. Футляры-капсулы также сделаны из алюминия и карбона и способны поддерживать заданную температуру.

В комплектацию сундучка входит и небольшой набор специальной посуды для закусок (не одноразовой!).

Продавать набор для шампанского Rolls-Royce планирует через официальных дилеров, так что, скорее всего, он будет доступен и гедонистам из России.

Правда, стоимость сундучка для нашей страны пока не названа, а вот в Великобритании он оценен в 37 000 фунтов, что в пересчете составляет примерно 3 млн рублей.

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