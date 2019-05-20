Московских водителей предупредили о популярном мошенничестве

Злоумышленники незаконным путем получают телефон владельца задержанной машины и предлагают вернуть ее со штрафной стоянки за деньги

«Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) предупредил автовладельцев о мошенниках, предлагающих вернуть машину со штрафной стоянки за деньги.

«В столице участились случаи мошенничества, связанного с перемещением автомобилей на специализированную стоянку. Мошенники незаконным путем получают телефон владельца задержанного транспортного средства и делают ему ложный звонок с предложением вернуть автомобиль за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении на сайте оператора.

АМПП не имеет отношения к таким предложениям, перевод денег не поможет вернуть автомобиль, подчеркнули в учреждении.

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