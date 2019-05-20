Представлен самый экстремальный Lamborghini Urus

Спортивное подразделение итальянского бренда готовит гоночную версию супер-кроссовера.

Фирма Squadra Corse продемонстрировала прототип будущего болида под названием Urus ST-X. Появление серийной версии запланировано на 2019 год. При этом первая гонка для «Уруса» состоится только в 2020 году в рамках нового гоночного чемпионата, который пройдет в Европе и на Ближнем Востоке и объединит в себе несколько видов трасс – как кольцевых, так и внедорожных.

Прототип будущего гоночного кроссовера оказался на 550 кг легче обычного «Уруса», при этом двигатель остался прежним – битурбированный V8 объемом 4 литра мощностью 650 л.с. По предварительным данным, за счет меньшей массы Urus ST-X окажется быстрее стандартного кроссовера, но точные цифры пока не названы. Серийный Urus, напомним, разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3,6 секунды, а максимальная скорость составляет 305 км/ч.

Концепт оборудован каркасом в салоне, а также системой пожаротушения и топливным баком стандарта FT3 по требованиям Международной автомобильной федерации. Также Urus ST-X получил увеличенный спойлер, карбоновый капот и шестиугольные патрубки выхлопной системы. Автомобиль окрашен в цвет Verde Mantis.

Cерийный Lamborghini Urus стоит в России от 15,2 млн рублей.

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