Кроссовер Bentley превратят в брутальный внедорожник

Испанское ателье построит Bentayga²

Испанское ателье Bengala Automotive Design SL. показало эскизы внедорожника, построенного на базе Bentley Bentayga. Новинка получила название Bentayga² и будет выпущена в количестве всего 15 экземпляров. Для этого проекта фирма Bengala Automotive Design, штаб-квартира и студия дизайна которой расположены в Мадриде, объединилась с испанской командой, принимающей участие во внедорожных гонках. Цель — построить брутальный, но в то же время роскошный внедорожник. Bentayga² назван по аналогии с Mercedes-Benz G 500 4×4² и построен по такому же рецепту: огромный клиренс и детали из карбона.

Информации о проекте пока немного. Известно, что Bentley Bentayga получит новую подвеску с увеличенным дорожным просветом, силовые бамперы, расширенные колесные арки, внедорожные покрышки и дополнительное внешнее освещение. Для снижения массы внедорожника часть кузовных панелей изготовят из углепластика.

Mercedes-Benz G 500 4×4² оснащался четырёхлитровым битурбомотором мощностью 422 силы и 610 Нм момента. От обычного G-Class он отличается портальными мостами, двойными амортизаторами, 22-дюймовыми колесами с покрышками размерностью 325/55 и дорожным просветом — 450 миллиметров. Об этом сообщает Рамблер.

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