Mercedes-Benz представил ультрабезопасный кроссовер

Компания Mercedes-Benz анонсировала новый прототип из так называемой серии Experimental Sicherheits Fahrzeugs, или «экспериментальных безопасных автомобилей». Концепт на базе кроссовера GLE демонстрирует самые современные наработки компании в области активной безопасности.

Судя по всему, в Mercedes-Benz считают вдумчивую коммуникацию одним из способов избежать аварии: концепт GLE ESF 2019 умеет общаться с соседями по потоку сразу несколькими способами. К примеру, некоторые компоненты кузова превращены в экраны, которые способны оповещать пешеходов и водителей о режимах работы самого автомобиля или предупреждать о возможных опасностях. Делать это можно как при помощи рисунков, так и путем коротких текстовых сообщений.

Конструкцией кроссовера предусмотрена и система автоматического оповещения о поломке: аварийный знак выдвигается на крыше прототипа, а из задней части может выехать микро-робот, который отъедет на заданное расстояние и развернет еще один аварийный «треугольник». Новинкой в сфере водительских ассистентов стала система предотвращения наездов сзади: электроника отслеживает положение и скорость движущихся позади автомобилей, и если «мозг» зафиксирует возможность столкновения со стоящим прототипом, тот автоматически сдвинется вперед – насколько позволяет пространство.

Mercedes-Benz ESF 2019 оснащен системой автономного управления, но при этом сохранил руль и педали (которые, впрочем, могут убираться в переднюю панель).

Что касается активных технологий, примененных в интерьере, то концепт получил оптимизированную с учетом «беспилотности» схему расположения подушек безопасности. К примеру, водительская встроена в верхнюю часть приборной панели, а набор подушек для задних пассажиров дополнен занавесками, которые разворачиваются вокруг детского кресла. Электроника также способна в случае опасности подтягивать ремни безопасности, контролировать правильность установки детского кресла и отслеживать жизненные показатели ребенка.

Дополнительные преднатяжители получили и ремни для взрослых: они активируются, если электроника зафиксировала опасную скорость входа в поворот.

Утверждается, что некоторые технологии из тех, что продемонстрированы на концепте ESF 2019, компания Mercedes-Benz вскоре начнет применять и на серийных автомобилях.



По теме:

Обновленный Mercedes-Benz GLC — комплектации и цены для России



Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен