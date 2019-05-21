Volkswagen готовит для России бюджетный кроссовер по имени Tharu

Вседорожник, анонсированный концерном Volkswagen в 2018 году в качестве условно глобальной модели, все же доберется до России. По слухам, выпускать его будут в Нижнем Новгороде, а в качестве донора платформы для новинки выступил Skoda Karoq.

Как ни странно, подтверждение планов Volkswagen относительно российского рынка (плюс некоторые конкретные детали) поступило из Аргентины. Местное издание Autoblog, побывавшее на специальном мероприятии на местном заводе Volkswagen, опубликовало ряд фотографий с презентации стратегии концерна, и на одном из слайдов отчетливо просматривается карта распространения будущей новинки по миру.

В России новый вседорожник Volkswagen получит имя Tharu – как и в Китае, с которого, собственно, и началось шествие новинки по планете. В западном полушарии при этом кроссовер будет именоваться Tarek. Для рынков Северной Америки и Канады, судя по слайду, его будут выпускать в Мексике, а для южного континента – в вышеупомянутой Аргентине (на заводе уже ведется подготовка к строительству новой сборочной линии).

В нашей же стране, по предварительным данным, сборку вседорожника организуют на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде: локализация должна сделать кроссовер, который изначально задумывался, как относительно бюджетный, еще более доступным. Спецификации Tharu для России пока не объявлены, но с высокой долей вероятности можно предположить, что они будут заметно отличаться от китайских.

Дело в том, что в Китае выпускается удлиненная версия Tharu, сравнимая по габаритам с «Тигуаном», а в нашей стране должна появиться модификация стандартной длины, близкая по размерам к Skoda Karoq. К слову, не исключено, что оба вседорожника – Tharu и Karoq – будут собираться на одной производственной линии.

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