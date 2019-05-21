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Новости   21 мая 2019   

Jaguar Land Rover отчиталась о рекордном годовом убытке

Чистый убыток британского автопроизводителя Jaguar Land Rover оказался рекордным в 2018 году, составив 3,6 млрд ($4,6 млрд)

JLR представил отчетность за четвертый квартал и весь финансовый 2018 год, завершившийся в марте. Столь плохие результаты крупнейшего британского автопроизводителя связаны с замедлением продаж в Китае, снижением продаж дизельных автомобилей, а также однократным крупным списанием в третьем квартале.

 

 

Глобальные продажи JLR снизились в прошлом году на 5,8%, до 565 тыс. автомобилей. Это прежде всего связано со снижением продаж в Китае: там продажи упали на 34%, в то время как в США и Великобритании продажи автомобилей JLR в прошлом году выросли на 8,1% и 8,4% соответственно.

За последний год неоднократно появлялась информация, что индийская компания Tata Group, которой принадлежит JLR, рассматривает возможность его продажи из-за убытков, хотя сама Tata такую информацию и опровергает.

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