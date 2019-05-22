Land Rover Discovery Sport 2020 модельного года

Новый Discovery Sport: Универсальный компактный SUV с конфигурацией сидений «5+2» был усовершенствован новейшими интуитивными технологиями

Обновленный интерьер: Продуманный и комфортный салон, а также обновленный дизайн экстерьера

Универсальность: Благодаря практичной конфигурации сидений «5+2» и возможности сложить второй ряд сидений в пропорциях 40:20:40, в Discovery Sport существует 24 варианта положения сидений, что делает модель удобной для семейных путешествий

Улучшенные возможности: Новая архитектура Premium Transverse Architecture гарантирует повышенный комфорт и полное соответствие самым строгим требованиям безопасности

Для длительных и небольших поездок: Увеличенное пространство в салоне, багажное отделение и зоны для хранения предлагают до 1 794 литров для размещения необходимых для путешествия вещей

Технологичность: Благодаря технологии ClearSight Ground View капот становится «прозрачным», а зеркало заднего вида трансформируется в видеоэкран высокого разрешения и обеспечивает полномасштабный обзор пространства сзади автомобиля с водительского сиденья

Невероятная проходимость: Благодаря системе Terrain Response 2 автомобиль способен преодолевать реки, забираться в горы и исследовать местности, недоступные для многих других SUV

Коммуникативные решения: Мультимедийная система Touch Pro с системами Apple CarPlay и Android Auto, устройство беспроводной зарядки и точка доступа 4G Wi-Fi позволяют всегда оставаться на связи из любой точки планеты

Новый компактный премиальный SUV Land Rover Discovery Sport стал еще более эффективным, технологичным и практичным, сохранив при этом высокий уровень комфорта и безопасности водителя и пассажиров в любых условиях.

Воплощая дух приключений, который является частью ДНК семейства Discovery на протяжении последних 30 лет, Discovery Sport 2020 модельного года стал стремительной эволюцией оригинальной модели, сохраняя при этом бескомпромиссную проходимость. Просторный, комфортный и тихий интерьер автомобиля с конфигурацией сидений «5+2» полностью преобразился благодаря новому интерфейсу мультимедийной системы и передовым коммуникативным технологиям, а также разнообразной компоновке кресел, которая расширилась до 24 вариантов.

Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), главный дизайнер Land Rover: «Созданный на базе успеха оригинального Discovery Sport, обновленный автомобиль получил ряд усовершенствований. В его облике появилось еще больше индивидуальности: это касается и внутреннего пространства, созданного, чтобы дарить захватывающие эмоции в каждой поездке».

Фирменные элементы дизайна Discovery Sport, в частности характерный капот, восходящая поясная линия кузова и нисходящая линия крыши, сохранились, однако в целом экстерьер модели претерпел изменения. Все пропорции были оптимизированы, чтобы сделать внешний вид автомобиля более решительным и стремительным – этому также поспособствовали новые фирменные светодиодные головные фары и задние фонари, обновленная решетка радиатора и бамперы.

Салон Discovery Sport дополнился передовой мультимедийной системой Touch Pro и широким рядом премиальных материалов, которые придают внутреннему пространству еще больше практичности и поднимают качество исполнения на новый уровень. Сиденья трех рядов обеспечивают повышенный комфорт и универсальность, а второй ряд, складывающийся в пропорциях 40:20:40, расширяет и функциональность салона. Таким образом, количество комбинаций кресел насчитывает 24 варианта, что позволяет выбрать нужную опцию для любой поездки – от обычной дороги в школу до автомобильного путешествия.

Феликс Бротигем (Felix Brautigam), коммерческий директор Jaguar Land Rover: «Discovery Sport стал одним из самых востребованных автомобилей Land Rover – в течение последних трех лет он уверенно удерживал лидерство в своем сегменте, благодаря чему на сегодняшний момент было реализовано почти полмиллиона экземпляров. За это время модель завоевала ряд международных наград и привлекла в ряды наших клиентов больше молодых семей, которые ищут для себя нечто новое.

Новый Discovery Sport остается истинным Land Rover, воплощая ключевую ценность семейства Discovery – невероятную универсальность, которую так высоко ценят наши клиенты и их семьи. Дизайн экстерьера претерпел множество изменений, тогда как совершенно новая архитектура Premium Transverse Architecture вывела комфорт и управляемость на совершенно новый уровень. Кроме того, она стала идеальной платформой для интеграции новейших технологий в области электрификации и позволила оснастить автомобиль мягкой и подзаряжаемой гибридными силовыми установками».

Discovery Sport 2020 модельного года доступен в комплектациях Standard, S, SE и HSE, а также в версии R-Dynamic, которая выделяется специальной гравировкой цвета Shadow Atlas на капоте и двери багажного отделения. Салон этой модификации также дополнен накладками на пороги, которые подчеркивают разницу между спецверсией и стандартной модификацией.

Практичность Discovery Sport была улучшена посредством расширения зон для хранения мелких предметов. В свою очередь, опция бесключевого доступа Activity Key делает эксплуатацию этого компактного SUV еще более удобной.

Созданный на базе новейшей архитектуры Land Rover Premium Transverse Architecture (PTA), Discovery Sport гарантирует еще большую универсальность. Безопасность в случае столкновения обеспечивает новый кузов, ставший жестче на 13%, а также подрамниками c жестким креплением, которые сокращают уровень шума и вибраций в салоне.

Новый Discovery Sport доступен с интеллектуальным зеркалом заднего вида ClearSight, которое трансформируется в видеоэкран одним нажатием кнопки. Оно отображает пространство за автомобилем в высоком разрешении с углом обзора до 50°. Камера, расположенная в задней части автомобиля, гарантирует отличную видимость даже при низком освещении, которой не препятствуют ни пассажиры второго ряда, ни громоздкие предметы багажа.

Новая технология Ground View призвана помочь водителям преодолевать высокие бордюры или передвигаться по бездорожью. Система камер проецирует виртуальное изображение пространства под капотом, выводя его на сенсорный экран. Таким образом, капот становится практически невидимым. Данное решение стало реализацией технологии Transparent Bonnet от Land Rover, которая была представлена еще в 2014 году.

Но и на этом цифровая трансформация не заканчивается. Впервые в нижней части центральной консоли представлено устройство для беспроводной зарядки совместимых гаджетов, а точка доступа 4G Wi-Fi, USB-порты и 12-вольтовые розетки на каждом ряду гарантируют, что все пассажиры останутся на связи в течение всей поездки. Второй и третий ряд также получили дополнительные опции комфорта: функции индивидуального обогрева и вентиляции позволят настроить идеальные условия лично для себя.

Для Discovery Sport также представлена система Smart Settings. Она использует алгоритмы на базе искусственного интеллекта, чтобы изучить предпочтения водителя, настроить массажные программы и положение кресла, любимую музыку и климат-контроль, а также положение рулевой колонки.

Новый Discovery Sport остается настоящим представителем модельного ряда Land Rover, сочетая надежную управляемость с высокой проходимостью в любых погодных условиях. В этом ему помогает способность преодолевать водные преграды до 600 мм, система полного привода и второе поколение системы Active Driveline. Технология Terrain Response 2 автоматически определяет тип поверхности и настраивает распределение крутящего момента для наилучшего соответствия дорожному покрытию, в то время как функция Advanced Tow Assist делает управление прицепом (до 2,5 тонн) более интуитивным и безопасным.

Задняя камера доступна уже в базовой комплектации на всех моделях, как и пакет передовых систем помощи водителю. Среди них представлен адаптивный круиз-контроль с ассистентом рулевого управления, который выравнивает автомобиль в полосе движения в соответствии с дорожной разметкой и поддерживает безопасную дистанцию от впереди идущего транспорта. Другие системы активной безопасности включают систему удержания полосы (Lane Keep Assist), автономного экстренного торможения (Autonomous Emergency Braking) и контроля степени усталости водителя (Driver Condition Monitor).

ШИРОТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ



Новый Discovery Sport разработан на базе передовой архитектуры Premium Transverse Architecture от Land Rover и оснащен новейшими внедорожными технологиями. Все это гарантирует абсолютно безопасное путешествие в любую точку мира для вас и вашей семьи.

Последние обновления в семействе Discovery включают целый ряд инновационных функций, которые закрепляют за Discovery Sport звание невероятно комфортного, надежного и проходимого представителя сегмента компактных SUV.

Система Terrain Response 2 доступна уже в базовой комплектации Discovery Sport 2020 модельного года. Она позволяет водителю выбрать один из четырех режимов (Комфорт, Песок, Трава-Гравий-Снег, Грязь), чтобы оптимизировать динамику и проходимость в соответствии с дорожными условиями. Более того, новый режим Auto позволяет автомобилю активировать наиболее подходящий режим для той или иной дорожной ситуации и автоматически отрегулировать распределение крутящего момента. Вместе с системой Adaptive Dynamics режим Dynamic гарантирует еще более яркие эмоции от каждой поездки.

Для нового Discovery Sport доступен целый ряд внедорожных технологий от Land Rover. Системы Hill Descent Control и All-Terrain Progress Control предлагаются уже в базовой модификации. Владельцам также доступна технология ClearSight Ground View. Технология «прозрачного капота» обеспечивает 180-градусный виртуальный обзор пространства под передней частью автомобиля, что особенно удобно при движении по пересеченной местности или во время парковки на тесных городских улицах.

Premium Transverse Architecture – это новая архитектура, которая предназначена для интеграции электрических технологий и в целом гарантирует повышенную универсальность. Безопасность в случае столкновения обеспечивает новый кузов, ставший жестче на 13%, а также подрамниками c жестким креплением, которые сокращают уровень шума и вибраций в салоне.

Клиентам доступен на выбор ряд четырехцилиндровых двигателей Ingenium, включая два бензиновых и два дизельных двигателя. Самая динамичная версия – бензиновый двигатель мощностью 249 л.с. выдает 365 Нм крутящего момента и позволяет разогнаться с места до 100 км/ч за 7,6 секунды.

Новый Discovery Sport1 стал одним из первых автомобилей Land Rover, прошедших сертификацию по европейским экологическим стандартам RDE2 – еще до официального вступления в силу требований по сокращению объемов выбросов NOx в атмосферу, которое произойдет в 2020 году. Оценивая уровень выбросов на основе данных, полученных в ходе дорожных тестов и по итогам традиционных лабораторных испытаний, клиенты могут быть уверены, что новейшие дизельные двигатели Ingenium, доступные на компактном SUV, являются одними из самых экологичных и эффективных.

Усовершенствованная девятиступенчатая трансмиссия ZF обеспечивает экономию топлива на 2% выше, чем ранее. Повышенная топливная экономичность достигнута также за счет изменений переднего бампера, защиты двигателя и активных воздухозаборников, улучшающих аэродинамику.

Active Driveline – это система, которая постоянно контролирует распределение крутящего момента между передней и задней осями при поворотах для повышенного сцепления и точности рулевого управления.

Discovery Sport способен справиться с суровым бездорожьем благодаря высокому дорожному просвету в 212 мм и внушительным углам въезда, съезда и рампы в 25, 30 и 20 градусов соответственно. Автомобиль способен преодолевать подъемы и спуски до 45 градусов.

Максимальная буксировочная масса для нового Discovery Sport сохранилась на уровне 2 500 кг, однако теперь в помощь владельцам опционально предлагается передовая технология Advanced Tow Assist, включающая полуавтоматическую систему, которая позволяет водителю сосредоточиться на управлении прицепом, в то время как автомобиль двигается самостоятельно. Управление прицепом через сенсорный экран и с помощью поворотных переключателей избавляет владельца от необходимости подруливания.

Новый Discovery Sport предлагается с пружинной подвеской или системой Adaptive Dynamics для более комфортного движения вне зависимости от изменения дорожных условий и типов поверхности. Интеллектуальные сенсоры и постоянно регулируемые амортизаторы подвески анализируют дорожные условия каждые 10 миллисекунд.

Уже в базовой версии модели представлены камера заднего вида и целый ряд передовых систем помощи водителю. Опционально клиентам доступен адаптивный круиз-контроль с ассистентом рулевого управления, который удерживает автомобиль в полосе в соответствии с дорожной разметкой и поддерживает безопасную дистанцию от впереди идущего транспорта.

В случае столкновения активизируется подушка безопасности для пешеходов, расположенная под капотом, в то время как три крепления ISOFIX обеспечивают повышенную безопасность. Помимо этого, владельцам доступен сервис Emergency Call, который автоматически свяжет водителя с ближайшими экстренными службами.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

Благодаря практичному дизайну, новый Discovery Sport адаптирован под каждое путешествие, гарантируя безопасность и комфорт как по дороге до школы, так и при поездке в Альпы.

В автомобильном потоке Discovery Sport неизменно обращает на себя внимание. Пропорции автомобиля формируют атлетичный и уверенный внешний вид. В то же время Discovery Sport остается все таким же проходимым и надежным, как и любой внедорожник Land Rover. Инновационные технологии этой модели позволят вам оставаться на связи с внешним миром, где бы вы ни находились.

Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), главный дизайнер Land Rover: «Созданный на базе успеха Discovery Sport, обновленный автомобиль получил ряд усовершенствований. В его облике появилось еще больше индивидуальности».

Модель получила ряд визуальных изменений, среди которых новый передний и задний бамперы, обновленный дизайн решетки радиатора и светодиодные фары.

Клиенты могут выбрать один из 12 премиальных цветовых вариантов экстерьера, а также дополнить автомобиль черной контрастной крышей, доступной в качестве опции. Все комплектации – Standard, S, SE и HSE – получили отделку решетки радиатора, бейджи и надписи на двери багажного отделения в цвете Silver Atlas. В то же время мощная версия R-Dynamic дополнилась дизайнерскими элементами экстерьера цвета Shadow Atlas, контрастной прострочкой на рулевом колесе и металлическими накладками на пороги R-Dynamic.

Благодаря премиальным материалам отделки, с первой секунды в салоне Discovery Sport водителя и пассажиров окутывает спокойная, комфортная атмосфера. Панорамная крыша делает салон светлым, подчеркивая чистые линии интерьера. Сниженный уровень внешних шумов и звука двигателя позволяет пассажирам спокойно разговаривать друг с другом.

Универсальный интерьер был специально разработан, чтобы соответствовать большинству запросов поклонников активного образа жизни. Конфигурация сидений «5+2», два цифровых дисплея и новая центральная консоль – все это дополняется поворотными селекторами и кнопками, интегрированными в глянцевый интерфейс. Все переключатели скомпонованы эргономично для легкого доступа к функциям автомобиля.

Элегантное многофункциональное рулевое колесо с тремя спицами, оснащенное емкостными переключателями, современная и интуитивно понятная приборная панель, 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы Touch Pro – все это создает единый отточенный дизайн интерьера.

Каждому сиденью в автомобиле было уделено особое внимание. Новый дизайн кресел первого ряда гарантирует повышенный комфорт, а функционал массажных программ, впервые доступный для Discovery Sport, делает поездки еще более приятными. Для отделки интерьера клиенты могут выбрать альтернативу коже – покрытие Luxtex, созданное из переработанного полиэстера. Роскошный, мягкий, легкий, прочный и износостойкий материал сочетается с опционально доступным рулевым колесом с отделкой Alcantara.

Владельцы могут персонализировать свой автомобиль посредством опционального пакета Black Pack от Land Rover, доступным как на стандартных версиях, так и на версиях R-Dynamic. Он включает дополнительную отделку Narvik для решетки радиатора и воздухозаборников, а также фирменные надписи на капоте и двери багажного отделения.

Впервые бренд Land Rover представил оптимизированные 21-дюймовые колесные диски для Discovery Sport. Они дополняют набор из 12 вариантов дизайна для колес пяти размеров – от 17 до 21 дюйма. Все это дает клиентам еще больше возможностей для персонализации своего автомобиля.

ПРАКТИЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Ритм жизни современной семьи требует наличия практичного и универсального транспорта. Новый Discovery Sport – это именно такой автомобиль.

Созданный на базе новой архитектуры Premium Transverse Architecture, этот автомобиль с колесной базой длиной 2 741 мм и компактной подвеской сочетает повышенный комфорт, увеличенный объем отсеков для хранения, а также возможность конфигурации сидений «5+2» и. Все это делает Discovery Sport идеальным компактным SUV для современной семьи.

Новая архитектура позволяет складывать второй ряд в пропорциях 40:20:40 для повышенного комфорта. Возможность сложить, сдвинуть и наклонить кресла второго ряда теперь доступна для базовой версии. Кроме того, модель впервые получила опциональную функцию массажа сидений первого ряда.

Благодаря возможности сдвигать кресла второго ряда вперед и назад, пространство для ног может достигать 968 мм и 655 мм для пассажиров второго и третьего ряда соответственно. Пространство для головы составляет 984 мм и 875 мм для пассажиров второго и третьего ряда.

Общее пространство для хранения мелких предметов увеличилось на 25% (до 48 л) благодаря расширенному центральному отсеку и новой конструкции дверных отсеков для хранения. Новый центральный отсек объемом 7,3 л дополнен выдвижной полкой с двумя подстаканниками, небольшой сеткой для таких мелких предметов, как наушники и зарядные устройства, а также держателем для смартфона, который позволяет заряжать гаджеты с помощью одного из двух USB-портов.

Новое расположение зон для хранения и подстаканники на третьем ряду сидений обеспечивают пассажирам необходимое пространство для размещения вещей. Помимо этого, по всему салону удобно расположены шесть USB-портов и три 12-вольтовые розетки. Водитель и передний пассажир могут также воспользоваться впервые доступным в модельном ряду Jaguar Land Rover устройством беспроводной зарядки для совместимых смартфонов и планшетов.

В качестве опции клиентам доступны крепления для планшетов Click&Go, встроенные в спинки сидении первого ряда. Они не только фиксируют цифровые устройства пассажиров второго ряда, но и дают возможность подзарядить их, что идеально подходит для длительных путешествий с детьми.

При сложенном втором ряде сидений багажное пространство объемом 897 л может быть увеличено до 1 794 л, а специальная сетка позволяет закрепить багаж и избежать его скольжения во время движения.

Пол Кливер (Paul Cleaver), главный программный инженер Discovery Sport: «Дизайн – это нечто большее, чем просто внешний вид. Хороший дизайн интуитивно понятен, удобен и делает вашу жизнь проще. Именно это выделяет Discovery Sport среди других автомобилей. Мы не только оптимизировали пространство в салоне, но и сделали его более интеллектуальным, дополнив его новыми технологиями и превратив Discovery Sport в идеальный семейный SUV».

Максимальная масса буксировки прицепа в 2 500 кг и опционально доступная система Advanced Tow Assist – передовая технология для интуитивного и безопасного движения с любым типом прицепа – позволяют легко и просто достичь пункта назначения.

Автомобиль предлагается с двухзонным климат-контролем, доступным уже в базовой версии, что позволяет водителю и переднему пассажиру индивидуально настроить подходящую температуру. Такая же возможность доступна и пассажирам второго и третьего рядов, которые могут настроить температуру по своим предпочтениям с помощью собственных переключателей. Опционально доступная система ионизации позволяет очистить воздух в салоне посредством заряженных частиц, что положительно сказывается как на комфорте, так и на самочувствии пассажиров.

Помимо нового дизайна брелока ключей, владельцам доступен электропривод двери багажного отделения и система бесключевого доступа Activity Key. Они предлагаются наряду с разнообразными наборами аксессуаров, которые обеспечивают дополнительную практичность, коммуникативность и помощь в движении и при парковке. Владельцам также доступен пакет аксессуаров Pet Pack от Land Rover, созданный для максимально комфортного путешествия ваших питомцев.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛИГИИ

Интеллектуальные коммуникативные технологии и новейшие функции для расширения обзора позволяют новому Discovery Sport соответствовать самым высоким требованиям современной семьи и обеспечивать безопасность и уверенность в каждой поездке.

Система ClearSight Ground View, вдохновленная концептом «прозрачного капота» от Land Rover, использует камеры в решетке радиатора и на боковых зеркалах, чтобы спроецировать на центральный сенсорный дисплей изображение пространства под передней частью автомобиля. Виртуальный обзор на 180° обеспечивает полную видимость при преодолении бездорожья, рытвин или высоких городских бордюров.

Интеллектуальное зеркало заднего вида Jaguar Land Rover появилось на Discovery Sport впервые. Одним нажатием кнопки оно трансформируется в видеоэкран высокого разрешения, который выводит изображение с камеры заднего вида. Таким образом, водитель получает отличный обзор на пространство за автомобилем, который не загораживают ни задние пассажиры, ни громоздкий багаж. Кроме того, зеркало обеспечивает угол обзора до 50°, а также гарантирует и четкую видимость в условиях низкой освещенности.

Благодаря защитной окантовке и гидрофобному покрытию, которое предотвращает попадание грязи и воды на линзу, изображение с камеры всегда остается четким и незамутненным. При этом водитель может в любой момент переключиться на традиционное зеркало заднего вида – достаточно лишь нажать на кнопку.

Центральным элементом интерьера Discovery Sport стала мультимедийная система Touch Pro, теперь доступная для данной модели уже в базовой модификации. Она дополнилась новым 10,25-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения, который позволяет управлять функциями автомобиля точно так же, как и при использовании смартфона. Нижний интерфейс отвечает за обогрев, вентиляцию и настройки климат-контроля, а также за работу систем Terrain Response 2 и Advanced Tow Assist.

Все это идеально сочетается с 12,3-дюймовой виртуальной приборной панелью и полноцветным проекционным дисплеем (HUD), которые довершают образ высокотехнологичного интерьера, где цифровые интерфейсы формируют по-настоящему функциональное пространство.

Системы Apple CarPlay и Android Auto обеспечивают полную интеграцию смартфонов, в то время как задние крепления для планшетов Click&Go с возможностью подзарядки делают пространство внутри автомобиля еще более функциональным. Точка доступа 4G Wi—Fi поддерживает подключение до восьми устройств, которые можно подсоединить к любому из шести USB—портов или трех 12-вольтовых розеток, эргономично расположенных по всему салону.

Водитель и пассажир переднего ряда могут воспользоваться устройством для беспроводной зарядки, расположенным под экраном мультимедийной системы, в то время как пассажирам второго ряда предоставлена возможность управлять температурой и вентиляцией.

Семейство Discovery получило технологию Smart Settings, доступную в качестве опции. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта, чтобы больше узнать о предпочтениях разных водителей. Самообучаемая технология распознает водителя по его брелоку ключей или Bluetooth—сигналу смартфона и активирует предпочтительные настройки – в частности положение кресла и высоту рулевой колонки – еще до того, как он сядет в автомобиль. Всего система способна зарегистрировать до восьми разных профилей.

Уже после нескольких поездок Discovery Sport знает, какую температуру вы предпочитаете, какую музыку любите и какими номерами из телефонной книги обычно пользуетесь в то или иное время дня. Автомобиль даже запоминает ваши любимые настройки массажных программ.

Саймон Барнс (Simon Barnes), главный программный инженер Premium Transverse Architecture: «Discovery Sport – это идеальное сочетание внедорожных возможностей Land Rover и удобства современных технологий. Каждая установленная система делает автомобиль более простым и понятным в управлении, улучшая обзор, запоминая предпочтения владельца и повышая общий уровень безопасности».

Передовая внедорожная технология Terrain Response 2 позволяет владельцам выбрать один из четырех режимов (Комфорт, Песок, Трава-Гравий-Снег, Грязь) для оптимизации динамики и проходимости, в то время как режим Auto самостоятельно активизирует наиболее подходящие настройки для тех или иных дорожных покрытий.

Система Advanced Tow Assist делает буксировку еще проще и безопаснее, чем когда-либо, позволяя водителю сосредоточиться на управлении прицепом без сложного подруливания. Максимальная масса для буксировки осталась неизменной – 2 500 кг.

Теперь целый ряд технологий безопасности доступен уже в базовой версии Discovery Sport. Среди них представлены передние и задние датчики парковки, камера заднего вида, системы автономного экстренного торможения (AEB) и удержания полосы движения (LKA), функция контроля степени усталости водителя и круиз-контроль с ограничителем скорости.

Клиенты могут добавить к этому набору один из пакетов технологий. Широкий пакет Driver Assist объединяет новейшую систему Co—Pilot Drive от Land Rover и систему кругового обзора на 360°, а также системы мониторинга слепых зон (Blind Spot Assist), экстренного торможения на высоких скоростях (High Speed Emergency Braking), помощи при парковке, отслеживания объектов по периметру автомобиля, мониторинга движения позади автомобиля (Rear Traffic Monitor) и предупреждения о приближающихся объектах при выходе из автомобиля (Clear Exit Monitor).

Эти опции могут быть выбраны в рамках двух отдельных пакетов. Пакет Drive включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go, систему экстренного торможения на высоких скоростях High Speed Emergency Braking и функцию Blind Spot Assist, а пакет Park предлагает систему помощи при парковке и отслеживания объектов по периметру автомобиля, а также функции Rear Traffic Monitor и Clear Exit Detection.

В качестве опции Discovery Sport может быть дополнен системой ионизации воздуха, которая очищает атмосферу салона от вредных примесей и положительно влияет на самочувствие водителя и пассажиров. С привлечением технологии Air Quality и воздушных фильтров инженеры Land Rover смогли обеспечить свежесть и комфорт в каждой поездке.

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