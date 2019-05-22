От Аляски до Огненной земли

Через десять лет после окончания Второй мировой войны молодая супружеская чета из Калифорнии, прихватив с собой овчарку, отправилась на джипе-амфибии в трансконтинентальное путешествие от полярной части американского континента до самого южного города — Ушуаи на Огненной земле.

К тому времени сквозь всю страну уже было проложено панамериканское шоссе. Согласно книге рекордов Гиннеса эта трасса считается самой длинной автомагистралью мира, протянувшейся на 30 тысяч километров. Но почему тогда эти американцы поехали на амфибии? А дело было в том, что на своём протяжении трасса прерывалась в нескольких местах. В то время было три непроходимых участка, которые нужно было преодолевать либо морем, либо по железной дороге. Это были отрезки в южной Мексике, в южной Коста-Рике и в восточной Панаме. Кроме того, ещё два места — в северной Коста-Рике и южном Эквадоре — были проходимы только в сухую погоду.

Фрэнк и Элен Шрейдеры во время своего свадебного путешествия уже предпринимали попытку пройти этим маршрутом на обычном джипе, пока не уперелись в непреодолимый барьер. И тогда они твёрдо решили для себя, что пройдут весь этот путь на автомобиле своим ходом.

Джип-амфибия по прозвищу «Черепаха»

На распродаже военного имущества Фрэнк приобрёл списанную военную амфибию марки Ford GPW. Экземпляр был в довольно жалком состоянии, и пришлось серьёзно потрудиться над его восстановлением. Это был весьма премудрый агрегат, разработанный на базе джипа Willys MB. От стандартного джипа были взяты шестидесятисильный двигатель, шасси, рулевой механизм и шестиступенчатая коробка передач. Рессоры крепились к кузову снаружи. На улице торчали винт и лодочный руль. Производство этой амфибии началось в 1941 году, а в 42-м автомобиль поступил на вооружение армии США.

Но спустя всего год его производство свернули. Было выпущено около 12 тысяч машин. При эксплуатации оказалось, что эти амфибии имели скверную привычку идти ко дну при малейшей ряби. Неповоротливая и тяжёлая машина весом 2,5 тонны потеряла значительную часть дорожных достоинств своего сухопутного прообраза. Маломощный двигатель не позволял автомобилю развивать на шоссе скорость больше 45 миль в час. На воде же осадка амфибии оказалась слишком большой, а борта — слишком низкими, что создавало на море опасность захлёстывания волнами. Тогда Фрэнк решил эту проблему, установив сверху герметичную кабину из дерева.

Машину оборудовали помпой, поставили спиртовую печь, навесили койки, установили ящики-отсеки для хранения продуктов, горючего и необходимых вещей. Гибрид джипа с судном нарекли «Черепахой», или по-испански «Тортугой». Как потом показала практика, «Черепаха» оказалась способной выдержать даже небольшой шторм и преодолеть знаменитый Магелланов пролив с его сильным течением. На воде амфибия могла развивать скорость до шести узлов (около 11 км в час).

В путь

Серкл — небольшой городок на берегу реки Юкон, расположенный на Полярном круге. Во времена Джека Лондона здесь шумела золотая лихорадка, потом городок опустел. Он стал самым северным населённым пунктом на Аляске, до которого протянули шоссе. Отсюда 22 июня 1955 года стартовал джип-амфибия по прозвищу «Черепаха».

После сравнительно простого пути через Канаду, США и большую часть Мексики, начались трудные и опасные этапы. Время путешествия планировалось так, чтобы успеть преодолеть болота и джунгли Центральной Америки до сезона дождей. Не утонуть в болотах «Черепахе» помогал запас плавучести, а выбираться на твёрдую землю — лебёдка, установленная в передней части автомобиля.

Морское крещение

В Коста-Рике состоялось боевое крещение «Черепахи» в водах Тихого океана. Здесь дорога закончилась, и пришлось покинуть сушу. Вначале «Черепаха» буквально пробилась через полосу берегового прибоя и двинулась дальше вдоль побережья. Вот как это описал Фрэнк: «Первая волна уже улеглась, когда мы в неё попали, но „Черепаха“ вся задрожала от удара, а лобовое стекло обдало пеной. Внутри было как в печке, из-за того, что окна и люк были задраены и весь жар от мотора шёл в кабину. Вот уже белой пеной завихрился гребень следующего буруна, когда в него погрузился джип. Тут „Черепаха“ вздыбилась как конь, опрокидываясь назад, но устояла. Следующая волна накрыла нас с головой… После напряженной борьбы буруны остались позади, и мы уже мерно покачиваемся на длинных и спокойных волнах». Как вскоре оказалось, возвращение на берег было совсем не проще. Такую процедуру экипажу приходилось повторять многократно, пока не был обойдён по воде непроходимый участок суши.

Достигнув Панамского канала, джип вначале переехал через него по мосту. Но тут Шрейдерам удалось договориться с руководством о прохождении части канала наравне с настоящими кораблями. «Черепаха», взяв на борт настоящего лоцмана, гордо проследовала через шлюз до выхода в Карибское море. Отсюда Фрэнку и Элен предстояло преодолеть по воде 250 миль до города Турбо в Колумбии. Из-за погодных ограничений, поскольку начинался период штормов, на преодоление этого участка был отведён месяц. Но даже в это время Шрейдеры с трудом уложились, причём последний участок пути в 30 миль амфибии пришлось протрястись по железнодорожным шпалам.

В «Черепахе» постоянно что-нибудь ломалось. Все технические неисправности Фрэнку удавалось устранять на месте, а необходимые запчасти хотя и с трудом, но находились. Однажды в пути случилась двухнедельная задержка из-за того, что пришлось ждать посылку с деталями из другого города.

По Южной Америке

От города Турбо уже сухопутным путём через Колумбию и Эквадор «Черепаха» добралась до перуанской границы. В Перу Шрейдеры отклонились от панамериканского шоссе, чтобы посетить древний город инков Мачу-Пикчу и высокогорное озеро Титикака. Затем через Боливию и Аргентину Фрэнк и Элен въехали в Чили. Их путь проходил через высокогорные перевалы в Андах.

Несколько водных переходов «Черепаха» совершила по территории Чили и Аргентины. Озёра Тодос-лос-Сантос и Науэль-Уапи путешественники проходили вплавь. Двигаясь все дальше на юг, приближались к суровой и прекрасной Патагонии, которая занимает всю южную часть материка. «Даже на Аляске я не мог припомнить такого пронизывающего холода», — описывал местную погоду Фрэнк. А ведь в Патагонии была середина лета.

Конечная точка пути, город Ушуая, находится на острове Огненная земля, отделённом от Большой земли. Три морские мили через Магелланов пролив с его сильным течением оказались непростыми, а последние километры пути по Огненной земле стали чуть ли не самыми сложными за всё путешествие. «Черепаху» тянули лебёдкой, толкали, тащили, и, наконец, она достигла Ушуаи. Позади у Фрэнка и Элен остались 30 тысяч километров и полтора года странствий.

Спустя пять лет Шрейдеры вновь отправились в путешествие на таком же джипе-амфибии, назвав его «Тортуга II», на этот раз — по Индии, решив сплавиться по священной реке Ганг. Но это уже другая история…

А вот здесь уникальная история путешествия Иржи Ганзелки и Мирoслава Зикмунда

Текст Владимир Головин