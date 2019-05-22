  • Сегодня: Среда, Май 22, 2019
 
 
Дилер-клуб   22 мая 2019   

Хватит ждать – пора покупать! Новые Mitsubishi по старым ценам 

Весна – время обновления, перемен и новых возможностей! Наполните вашу жизнь положительными эмоциями, обновив не только свой гардероб. Весна – самое подходящее время и для покупки нового автомобиля. Уже выбрали подходящий? 

 

Автомобили  Mitsubishi славятся своей надежностью, неприхотливостью, экономичностью и отличными техническими характеристиками. А модельная линейка содержит не только привычные кроссоверы и внедорожники, но и пикапы, и гибридные машины. И уже сегодня вы можете стать владельцем автомобиля Mitsubishi на привлекательных весенних условиях. 

 

Новый дилерский центр Mitsubishi INCHCAPE предлагает к продаже автомобили Mitsubishi 2019 года по ценам 2018! И это еще не все, в мае вас ждут: 

  • Выгоды до 1 090 000 рублей. 
  • Рассрочка 0%. 
  • Подарки первым клиентам. 
  • КАСКО в подарок. 
  • Автомобили в наличии и с ПТС. 

 

Запишитесь на настоящий внедорожный тест-драйв и испытайте понравившуюся модель в деле. 

 

Узнайте больше у специалистов дилерского центра INCHCAPE Mitsubishi по телефону +7 495 407 0264 

 

Если Mitsubishi – то в INCHCAPE! 

 

Mitsubishi INCHCAPE 

Официальный дилер Mitsubishi Motors 

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1 

www.mitsubishiinchcape.ru  


Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

© 1995-2019 Журнал «4x4 Club»

Отправить другу