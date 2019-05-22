Хватит ждать – пора покупать! Новые Mitsubishi по старым ценам 

Весна – время обновления, перемен и новых возможностей! Наполните вашу жизнь положительными эмоциями, обновив не только свой гардероб. Весна – самое подходящее время и для покупки нового автомобиля. Уже выбрали подходящий?

Автомобили Mitsubishi славятся своей надежностью, неприхотливостью, экономичностью и отличными техническими характеристиками. А модельная линейка содержит не только привычные кроссоверы и внедорожники, но и пикапы, и гибридные машины. И уже сегодня вы можете стать владельцем автомобиля Mitsubishi на привлекательных весенних условиях.

Новый дилерский центр Mitsubishi INCHCAPE предлагает к продаже автомобили Mitsubishi 2019 года по ценам 2018! И это еще не все, в мае вас ждут:

Выгоды до 1 090 000 рублей.

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Подарки первым клиентам.

КАСКО в подарок.

Автомобили в наличии и с ПТС.

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Если Mitsubishi – то в INCHCAPE!

Mitsubishi INCHCAPE

Официальный дилер Mitsubishi Motors

Адрес: г. Москва, 29-й км МКАД (внешняя сторона), вл. 1

www.mitsubishi—inchcape.ru