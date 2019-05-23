Фантастическая «S-ка»: будущее автомобилей глазами немцев из 2009 года

Mercedes показал новый концепт серии ESF — экспериментальный автомобиль с повышенным уровнем безопасности, из последнего поколения кроссовера GLE, того самого, который скоро начнут собирать на новом российском заводе. Эту цепочку фактов можно трактовать так: немцы верят, что в будущем именно кроссоверы станут основным видом транспорта. Поэтому и первый электрический аппарат, EQC, они сделали полноприводным, а сейчас вовсю корпят над компактным GLB. В общем, разнообразия в ближайшие лет десять станет меньше, а автоматики — больше.

Но куда любопытнее именно сейчас проанализировать предыдущий концепт серии ESF, который показали в 2009 году: за десять лет рынок сильно поменялся, а электронные компоненты стали настолько массовыми, что автосервисы теперь всё чаще похожи на институты кибернетики и информатики.

В 2009 году немцы ещё верили в то, что седаны — главные на дороге, поэтому сделали экспериментальный автомобиль на базе S-класса в кузове W221. Вот и первый промах: уходящая декада явно показала, что люди хотят что-то более универсальное и с приводом на все четыре колеса.

Одним из главных достижений за все годы исследований — а это уже почти 80 лет — инженеры Mercedes считают разработку энергопоглощающих зон. В наши дни эта компоновка используется на всех машинах. В 2009 году хотели несколько расширить функциональность силовой клетки, защищающей пассажиров при боковом ударе. Обычно для этого применяют усилители дверей. В Mercedes решили выйти на иной уровень и разработали… надувные усилители каркаса. В момент столкновения датчики должны распознать опасность и увеличить площадь и прочность распорок. Ради этого была применена интересная технология: в сечении профиль напоминал гармошку, под высоким давлением воздух как бы распирал гармошку изнутри, распорки увеличивались и тем самым давали пассажирам дополнительные сантиметры силовой защиты.

Концепция явно оказалась слишком оптимистичной. В наши дни краш-тесты по всем ведущим нормам настолько ужесточились, что производители вынуждены были найти простой и эффективный выход. И нашли: почти все новые модели машин имеют в силовой структуре сталь высокопрочные и сплавы. Некоторые усиливают кузова клеевыми соединениями, встречаются элементы из углеволокна. В общем, надувные распорки оказались слишком сложны.

Десять лет назад немцам нравилось надувать всё подряд, поэтому даже для лобового столкновения они разработали технологию, надувавшую подушку… под днищем машины. Аккурат между передними колёсами. По замыслу разработчиков, это должно было помочь эффективнее замедлить автомобиль и снизить энергию удара. Слышали ли вы о подушках безопасности под двигателем? Едва ли. И теперь уже не услышите.

А вот боковые подушки безопасности в спинках сидений — это в наши дни практически базовое оборудование. Правда, в ESF 2009 у них была дополнительная функция: они как бы проталкивали пассажира внутрь салона, создавая дополнительную прослойку между ним и деформирующейся дверью. В общем, это современные эйр-бэги и делают. А ещё в тех же Mercedes в наши дни есть активная боковая поддержка, штука куда более удивительная и вполне успешно продаваемая по всему миру. В поворотах пневмобаллоны накачивают валики боковой поддержки с внешней стороны. Очень интересный эффект. Правда, во время теста какой-то модели с этой опцией я баловался лишь пару часов — лично мне такая фамильярность со стороны спинки кресла не нужна.

Оптика ESF 2009 могла не только распознавать движущиеся объекты на дороге, но и подсвечивать их отдельными диодами. Эта функция уже несколько лет применяется во многих серийных моделях вместе с камерами ночного видения. Правда, я с ней не очень уживался. Представьте себе: едете вы в темноте, никого не трогаете, в световом пятне только пустая дорога, и вдруг где-то на обочине вспыхивает велосипедист. Он и не думал покидать обочину, но электроника решила, что я должен его увидеть. На долю секунды пучок света, как стробоскоп, нарисовал наездника справа от меня. Он появился в поле зрения так же внезапно, как и исчез. Слабонервные точно не одобрят.

Ещё одна особенность ESF 2009 — система связи между автомобилями, повышающая активную безопасность. С ней немцы попали в яблочко. Да, на данный момент в серийных машинах она ещё не применяется, но все ведущие автоконцерны вовсю разрабатывают единый протокол, который в ближайшем будущем поможет автомобилям не просто считывать информацию из единой базы данных, но и осуществлять беспилотное движение.

Свежий ESF 2019 года, увы, не поражает технологиями. Автопилот — неминуемое будущее, с этим спорить глупо. Вопрос лишь в том, когда автономные машины смогут ездить по России. Он пока остаётся риторическим. Подогрев ремней с подсветкой — это уже из разряда «ну надо же хоть как-то доработать». Световая индикация на кузове давно придумана японцами. В общем, десять лет назад фантазия у немецких инженеров работала куда активнее.

Текст Евгений Липовицкий