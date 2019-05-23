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Дилер-клуб   23 мая 2019   

Бесконечно семейный – Volkswagen Caravelle City 

Как появилась на свет Caravelle City? В Volkswagen вспомнили несколько типичных житейских ситуаций, после чего решили «придумать» машину, способную сделать жизнь семьи чуточку проще.  

 

Volkswagen Caravelle City — идеальный городской автомобиль с оптимальным набором опций, заметной внешностью и очень привлекательной ценой. Не нужно больше изучать сотни позиций в конфигураторе и ждать, пока будет собрана машина вашей мечты! Просто приходите в дилерский центр «Автоцентр Сити – Каширка» и спрашивайте Caravelle City. 

 

Хотите устроить семейную велопрогулку? Не вопрос! Три велосипеда с лёгкостью поместятся в салоне и нисколько не стеснят пассажиров – в просторном 8-местном салоне места хватит всем. Путешествуйте с комфортом в компании с друзьями, собаками и велосипедами. 

 

Купили телевизор на полстены для семейных киносеансов? С Caravelle вы сможете посмотреть любимый фильм в небывалом качестве уже сегодня вечером. Благодаря трансформируемому салону Caravelle легко превращается из пассажирской машины в грузовой фургон с полезным объёмом почти шесть кубометров.  

 

И при этом Caravelle имеет габариты легкового автомобиля. Высокая посадка, отличный обзор, парктроники с двух сторон и камера заднего вида помогут как при езде в плотном потоке или по трассе, так и при парковке. А боковая сдвижная дверь позволяет всем, включая водителя и переднего пассажира, покинуть салон в, казалось бы, безвыходных ситуациях. 

 

И этот бескомпромиссно семейный автомобиль уже ждет вас в «Автоцентр Сити – Каширка» с выгодой более 477 300 руб.* Торопитесь, предложение ограничено. 

Готовы заказать? 

 

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам отдела продаж коммерческих автомобилей по телефону +7 (495) 741-45-45 

 

«Автоцентр Сити — Каширка» 

Официальный дилер Volkswagen 

Адрес: Москва, Внешняя сторона МКАД, 23 км 

 

 

*Выгода указана с учетом Trade-in (трейд-ин) и распространяется на автомобиль Caravelle в комплектации COMFORTLINE (Комфортлайн) длинная база 2.0 TDI (103кВт), авт.-7 (DSG). Подробности у официальных дилеров и на volkswagen-commercial.ru. Цена действительна до августа 2019 г. 


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