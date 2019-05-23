У вас не может быть других планов на выходные!

Уже в эти выходные, 25- 26 мая в мотопарке Вельяминово Истринского района, состоится второй ежегодный фестиваль внедорожной тематики 4×4 Fest, проводимый при активной поддержке легендарного CLUB4x4, радио Rock.fm, телеканалов Авто-24 и Драйв ТВ.

Приглашаем всех провести яркие насыщенные выходные в окружении машин, гонок и тест-драйвов от ведущих автомобильных брендов. В программе фестиваля: внедорожные любительские автомобильные заезды, заезды на квадроциклах для профессионалов и новичков, выставка товаров для активного отдыха, форум по автомототуризму.

На мероприятии можно будет увидеть настоящий гоночный грузовик команды легендарной КАМАЗ-Мастер, а также взять автограф у авто-мотогонщицы Анастасии Нифонтовой. А 25 мая вечером гостей мероприятия ждет концерт от ROCK FM. Отдохнуть в компании единомышленников, принять участие в покатушках и призовых конкурсах, зарядиться энергией и драйвом – вот что такое 4×4 Fest!

Подробности: https://fest4x4.ru/