Volkswagen открыл прием заказов на последний из «Туарегов» с дизельным V8

Последовательный отказ от больших дизельных двигателей привел к тому, что самый мощный «Туарег» с дизельным V8 станет и последним в гамме. Он оказался в полтора раза дороже, чем шестицилиндровый внедорожник, но это вполне объяснимо.

Volkswagen Touareg V8 TDI уже можно считать коллекционной ценностью: это не только последний дизельный «Туарег» с большим мотором, но и один из самых мощных внедорожников на «тяжелом топливе» в Европе (и, само собой, самый мощный Touareg в истории марки).

Его могучий 4-литровый V8 развивает 421 л.с. и 900 Нм крутящего момента, позволяя внушительному и по габаритам, и по весу «Туарегу» разогнаться до 100 км/ч всего за 4,9 секунды, а также уверенно буксировать за собой прицеп весом до 3,5 тонны. Мотор этот, к слову, позаимствован у Audi SQ7 и Bentley Bentayga, хотя и лишился пи этом электрического компрессора и поэтому отчасти потерял в мощности.

На рынок такой VW Touareg выйдет только в самых богатых комплектациях, в списке оснащения которых предусмотрено практически все, чем может похвастать концерн. Указываются, к примеру, 19-дюймовые колесные диски, пневматическая подвеска, полноуправляемое шасси с системой подавления кренов, матричная оптика, система ночного видения, отделка интерьера кожей Vienna и алюминием либо натуральным деревом на выбор, электропривод двери багажника и тому подобное.

Базовая стоимость «Туарега» с восьмицилиндровым дизелем в итоге составила 89 825 евро. Между тем, младшая дизельная модель, которая комплектуется шестицилиндровым мотором, стоит в Европе 58 615 евро, то есть примерно на 30 000 евро (или в полтора раза) дешевле.

Стоит отметить, что Touareg первого поколения уже выпускуался в подобной версии, которая комплектовалась 10-цилиндровым дизелем объемом 4,9 л. Однако тот мотор был слабее на 70 л.с.

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