BMW показала самые мощные X5 и X7

У старших вседорожников BMW появились «подогретые» модификации с индексом M50i, которые автоматически стали самыми мощными бензиновыми версиями в семействах. Оба кроссовера получили один и тот же мотор – основательно доработанный V8 от купе восьмой серии.

Строго говоря, этот же 4,4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом устанавливается и на BMW xDrive50i, где развивает 462 л.с. и 650 Нм. Однако, для новых версий баварцы построили модернизированную модификацию мотора, перетряхнув поршневую группу, систему впрыска и наддува и тому подобное.

В итоге двигатель развивает теперь 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Работает он в паре с 8-дипапзонным автоматом, системой полного привода и электронноуправляемым дифференциалом М Sport. BMW X5 с таким вооружением ускоряется до 100 км/ч за 4,3 с, то есть на 0,4 с быстрее, чем xDrive50i, и почти на секунду опережает другую «подогретую» модификацию – BMW X5 M50d.

Более крупный и тяжелый BMW X7 логичным образом оказался менее динамичным: у него на спринт до «сотни» уходит 4,7 с. При этом показатели максимальной скорости у обоих вседорожников идентичны – 209 км/ч на всесезонных шинах и 250 км/ч на летних. К слову, в базе BMW M50i получит 20-дюймовые диски с резиной размерностью 275/45 (опционально доступны диски до R22), а BMW X7 будет комплектоваться 22-дюймовыми разноразмерными колесами – 275/40 на передней оси и 315/35 на задней.

Кроме того, в комплектацию вошли пружинная подвеска с адаптивными амортизаторами для X5 и пневматическая для X7, активные стабилизаторы поперечной устойчивости, тормозные механизмы M Sport с синими суппортами и тому подобное. Опознать новые модификации можно будет по развитому аэродинамическому обвесу с увеличенными воздухозаборниками, специфическим акцентам на кузове и спортивной выхлопной системе. В интерьере появятся рулевое колесо от М Performance, рычаг КПП с логотипом М и отделка перфорированной кожей.

Начать продажи новинок BMW собирается осенью нынешнего года. Уже известно, что, к примеру, в США кроссоверы будут стоить от 82 150 долларов за BMW X5 M50i и от 99 600 долларов за аналогичный X7.

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