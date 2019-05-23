Kia показала салон нового доступного кроссовера для России

Компания Kia готовит рынок к премьере своего нового вседорожника, который обещает сыграть в относительно бюджетном сегменте и побороться за покупателя с Hyundai Creta. Новинке обещан смелый, свободный и ни на что не похожий интерьер.

На распространенных изображениях отчетливо различим крупный экран мультимедийной системы, диагональ которого, по официальным сообщениям, составит 10,25 дюйма. Кроме того, салон вседорожника получит мультифункциональное рулевое колесо, а на приборной панели появится еще один дисплей. В список опций войдет и фирменная система атмосферной подсветки.

По замыслу производителя, отличительными чертами салона нового кроссовера станут «свободные, широкие линии и технократичные идеи», причем за последнее, судя по всему, будут отвечать металлический декор и мощная ручка для пассажира на центральной консоли. Наконец, хорошо заметно, что Kia предложит для оформления интерьера двуцветные решения.

Ранее сообщалось, что вседорожная новинка от Kia будет отличаться еще и неординарным экстерьером – например, удлиненным силуэтом и оригинальной головной оптикой. Вероятнее всего, внешность кроссовера будет выполнена по мотивам концепта Kia SP Signature, который, в свою очередь, стал развитием темы, заложенной прототипом Kia SP – его дебют состоялся в начале 2018 года. По тогдашним сообщениям, концепт создавался как прототип модели, которая могла бы стать конкурентом Hyundai Creta сразу на целом ряде локальных рынков.

Глобальный статус компактного кроссовера уже подтвержден официально.

Премьеру новинки Kia назначила на лето этого года, а уже во втором полугодии она должна появиться в продаже в Южной Корее. В России компактный кроссовер от Kia появится в 2020 году.

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