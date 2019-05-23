Объявлена цена Renault Arkana для России

Компания Renault, проведя сегодня мировой премьерный показ разработанного специально для российского рынка кросс-купе Arkana, открыла прием заказов на эту долгожданную новинку. Пока, правда, речь идет лишь о специальном «стартовом» исполнении, но зато Renault поделилась кое-какими техническими (и не только) деталями.
Задачей «Арканы» на российском рынке в Renault считают слом стереотипов и формирование новых трендов в сегменте, при этом сама новинка должна восприниматься, как образец баланса «между элегантностью седана и смелым характером кроссовера». От последнего кросс-купе получит внушительный дорожный просвет, мускулистые колесные арки и малые свесы, а от первого – динамичный и элегантный силуэт.
Кроме того, на «Аркане» реализована новая концепция интерьера Renault с центральной консолью, ориентированной на водителя, и расширенными мультимедийными возможностями. В список оборудования кроссовера войдут уже известная система Radio Connect с соответствующим приложением для смартфона, а также мультимедийный комплекс EASY LINK c 8-дюймовым сенсорным экраном и возможностью подключения к Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Кроме того, для топовых версий обещаны акустика Bose и атмосферная подсветка интерьера.
Утверждается, что Renault Arkana построен на модульной платформе, где 55% компонентов являются новыми для российского рынка, а оставшиеся, хоть и позаимствованы у уже существующих моделей, названы «зарекомендовавшими себя» и «проверенными временем». При этом снова подтверждено, что топовым мотором для кросс-купе станет 150-сильный турбированный агрегат совместной разработки Renault и концерна Daimler. Агрегатировать его на дорогих кроссоверах планируется с вариатором нового поколения и системой полного привода. Динамические характеристики «Арканы» пока не сообщаются.
В список оборудования также войдет система Multi-Sense, которая позволит выбрать режим работы бортовой электроники из трех предустановок – Sport, Eco и так называемая MySense. В зависимости от режима будут меняться не только отклик двигателя, алгоритм работы вариатора и усилителя руля, но и настройки климатической установки и подсветки интерьера.
Выпускаться Renault Arkana будет на заводе компании в Москве. Прием заказов на кросс-купе уже открыт, но, во-первых, продажи стартуют только через пару месяцев, а во-вторых, начнутся они с особой версии Edition One. Как утверждается, это исполнение «сочетает в себе максимально возможный уровень оснащения, доступный для этой модели».
Производитель наконец-то озвучил и конкретные цены на «Аркану»: кросс-купе Edition One обойдется россиянам в 1 419 990 рублей за версию с передним приводом и в 1 499 990 рублей – за полноприводный кроссовер. Учитывая, что это стоимость самой насыщенной комплектации, Renault Arkana займет позицию в линейке между Kaptur и Koleos, причем, судя по всему, окажется дороже «Каптюра» примерно на 200-300 тысяч рублей.
Корреспондент АвтоВестей в данный момент находится на официальном мероприятии, посвященном мировой премьере Renault Arkana, и информация о новинке будет оперативно пополняться по мере ее поступления.
По теме:
Известна дата премьеры нового кросс-купе Renault Arkana
Подпишись на канал 4×4 CLUB в Яндекс.Дзен
Отправить ответ