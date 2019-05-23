Объявлена цена Renault Arkana для России

Компания Renault, проведя сегодня мировой премьерный показ разработанного специально для российского рынка кросс-купе Arkana, открыла прием заказов на эту долгожданную новинку. Пока, правда, речь идет лишь о специальном «стартовом» исполнении, но зато Renault поделилась кое-какими техническими (и не только) деталями.

Задачей «Арканы» на российском рынке в Renault считают слом стереотипов и формирование новых трендов в сегменте, при этом сама новинка должна восприниматься, как образец баланса «между элегантностью седана и смелым характером кроссовера». От последнего кросс-купе получит внушительный дорожный просвет, мускулистые колесные арки и малые свесы, а от первого – динамичный и элегантный силуэт.