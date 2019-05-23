В семействе Mercedes-Benz GLE появилась самая мощная версия

Mercedes-Benz представил новую модификацию кроссовера GLE – ее оснастили бензоэлектрической силовой установкой на базе четырехлитрового V8 с турбонаддувом. До появления GLE 63 именно эта версия будет считаться флагманской.

В составе силовой установки бензиновый турбомотор работает вместе с 48-вольтовым стартер-генератором, который не только добавляет немного мощности (и много тяги) при разгоне, но и способен рекуперировать энергию торможения. Заявленная отдача силовой установки составляет 490 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Вклад же стартер-генератора обозначен, как 21 л.с. и 250 Нм.

Динамические характеристики кроссовера производитель пока не уточняет. Зато известно, что комплектовать Mercedes-Benz GLE 580 будут адаптивной пневмоподвеской (опционально доступна «прыгающая» E-Active Body Control), пакетом оформления кузова AMG Line, 22-дюймовыми колесными дисками, мультимедийным комплексом MBUX с двумя 12,3-дюймовыми мониторами и системой распознавания голоса, кожаными креслами и тому подобное. В качестве опции будет доступен третий ряд сидений.

Уже известны и цены для некоторых рынков. Например, в США Mercedes-Benz GLE 580 оценен в минимальные 76 800 долларов, а продажи должны стартовать ближе к концу нынешнего года.

В России на данный момент самой мощной версией Mercedes-Benz GLE считается модификация с 367-сильным трехлитровым V6. Стоит такой кроссовер как минимум 6 340 000 рублей.

Что касается самой мощной – в перспективе – модификации по имени Mercedes-AMG GLE 63, то она, как ожидается, получит аналогичную силовую установку. Отдачу ее путем различных ухищрений повысят до 550 л.с., а набирать первые 100 км/ч такой кроссовер сможет примерно за 4 секунды.

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