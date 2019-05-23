Skoda Superb Scout: семейный идеал в теории

Пару лет назад, весной, я ездил в Карелию. Поездка получилась спонтанной, от того хаотичной и на удивление запоминающейся. А спровоцировал ее автомобиль, который был у меня на тесте – Skoda Superb. То был хэтчбек с передним приводом и двухлитровым мотором мощностью 220 сил. С известной многим хитрой преселективной коробкой DSG7.

Тогда я обнаружил, что в «Супербе», как по заказу, соединились мои (и не только) любимые качества: отзывчивый, бодрый мотор, способный ускорить солидный пятиметровый автомобиль в любом режиме движения, экономичность, практически идеальная эргономика «от VW» и, разумеется, необъятный багажник, в который влезло всё, что туда решила запихнуть жена. По её мнению, нам был жизненно необходим не только автомобильный холодильник, но и куча тряпок, пара термокружек, пара больших термосов, запас кофе и сахара, пара упаковок холодного чая, три бадьи с питьевой водой, отдельный кофр с репеллентами… В общем, невероятное количество вроде бы полезных вещей, которые в итоге проездили с нами две недели без дела, но заняли все 584 литра багажника. Хотя… все виды репеллентов в Карелии – это, как сейчас приято говорить, must have: если не подготовиться, насекомые, особенно мошка, могут стать серьёзной проблемой.

Единственный момент, который тогда меня в машине не устроил – отсутствие полного привода. Как-то под Медвежьегорском захотели мы съехать с асфальта и подъехать к озеру. Дорожка была явно не для простых легковушек – пару раз я буксовал на вроде бы безобидных перепадах, ну и в колее пришлось передвигаться буквально «шёпотом» — если бы колеса соскочили с выдавленных вездеходами земляных бортиков, Superb с клиренсом в 164 мм (а в экипированном варианте и того меньше) точно бы лёг на брюхо. Да, важный момент: на тот момент в Карелии было сухо и солнечно. После дождя на тот участок я бы не сунулся даже на «Кодиаке»…

И вот, спустя всего два года чехи отрапортовали, что «недостатки» Superb устранены: в продажу выводят версию Scout с увеличенным дорожным просветом и полным приводом! Мне кажется, что лучшего варианта для семейных путешествий не придумать. Особенно, если большая часть маршрута проложена по нормальным дорогам, где не нужны блокировки и «понижайка».

Во-первых, Scout будет выпускаться с кузовом универсал. Он более практичный: объем багажника тут не намного больше – 660 против 574 литров, зато при сложенных задних сиденьях доступно уже 1950 литров. И я не думаю, что у кого-то получится их заполнить. По поводу эстетики вопрос спорный, но мне кажется, что Superb вообще – один из самых красивых универсалов на рынке, а в версии Scout с черным пластиком по нижнему периметру кузова, алюминиевыми рейлингами и на 19-х колесных дисках он выглядит по-настоящему дорого и роскошно.

Во-вторых, дорожный просвет увеличен на 15 мм – итого имеем 179 мм. Неплохо, но до величин, принятых у кроссоверов не дотягивает. И здесь важно помнить: это не внедорожник и на серьезные подвиги вдалеке от асфальта Superb Scout не рассчитан. Все «скаутские» аксессуары дают возможность иногда съезжать с асфальта, как раз как это было в моей карельской поездке. На «Скауте» я бы чувствовал себя немного увереннее и, возможно, смог бы подъехать чуть ближе к берегу.

В интерьере новинки – деревянные вставки в салоне и обивка из легкомоющегося яркого материала. Можно и алькантару заказать – как и было в той тестовой машине. Искусственная замша приятна на ощупь и пачкается не так сильно, как можно подумать – благодаря специально пропитке уход за сиденьями из алькантары доставит хлопот не больше, чем за кожаными.

Моторы в новинке будут только двухлитровые: бензиновый в 272 л.с. при 350 Нм, дизельный на 190 сил и 400 Нм. Коробка – всё тот же «робот» DSG с двойным сцеплением. По поводу последнего могу сказать одно: если покупать машину новой из салона, проблем до конца гарантии с коробкой не будет. Тем более, что немцы, ответственные за разработку этого сложного узла, давно уже усовершенствовали конструкцию и теперь DSG без проблем «ходит» по 200 000 км без ремонта. А преимущества перед традиционными гидротрансформаторами никто не отменял: непрерывная передача тяги на колёса и заметная экономия топлива. И то, и другое я неоднократно отмечал во время тестов разных моделей Skoda. Управлять тягой очень легко – как нажал, так и поехал. Кроме того, меня не покидало ощущение, что под капотом явно больше заявленного значения «л.с.» — Superb разгонялся очень убедительно. В версии Scout появился специальный режим Off Road Mode, как в уже известном Kodiaq – он изменяет реакцию машины на подачу топлива, а система курсовой устойчивости имитирует блокировки дифференциалов, подтормаживая буксующие колёса.





Подвеска у Superb очень мягкая. Уверен, чехи сохранят её настройки и после рестайлинга, и это замечательно. Даже с 19-ми колёсами на низкопрофильной резине противные заплатки на асфальте охотно проглатываются шасси и практически не доходят до кузова. Акустический комфорт тоже на высоте, но во время той поездки оценить шумоизоляцию мне было трудно, поскольку всё время в салоне играла музыка с моего телефона. Акустика Canton, анонсированная и для Superb Scout, отлично раскрывала все детали моих любимых композиций.

Получилось как-то приторно, да? Всё потому, что я не могу найти минусов в Superb Scout. Он мне безоговорочно нравится… пока что. Скорее всего, ровно до момента, когда российское представительство Skoda обнародует цены в рублях. Думаю, тогда восторг серьёзно поутихнет. На данный момент универсал Superb с полным приводом стоит от 2,6 до 3 млн рублей. Scout точно будет дороже на пару сотен тысяч.

Текст Евгений Липовицкий