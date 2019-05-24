Восстановление элементов силового обвеса

Все любители настоящего офф-роуда понимают и принимают необходимость установки силового обвеса на внедорожник, ведь это дополнительная защита своего любимца. Силовые бампера защищают авто от потёртостей, вмятин, царапин, помогают преодолевать препятствия, экспедиционный багажник добавляет вместимости автомобилю, а силовые пороги – практичности. Но силовые элементы, установленные на любом автомобиле, с течением времени превращаются в доисторические артефакты. Даже продукция известных австралийских брендов переносит суровый российский климат с трудом и быстро ржавеет.

Pajero Service предлагает пройти процесс полного восстановления элементов силового обвеса : демонтаж, предварительная пескоструйная обработка, оцинковка, покраска и монтаж. Часто демонтаж вызывает серьёзные трудности, приходится выпиливать старые болты и полностью переваривать места крепления.

Вторым этапом следует пескоструйная обработка деталей, процесс занимает до четырёх рабочих дней. Затем этап горячего цинкования, перед которым в каждой детали сверлятся технологические отверстия для равномерного распределения цинка во внутренних полостях.

К слову сказать, горячее цинкование – лучший способ защитить от коррозии любую конструкцию. Технология предусматривает несколько этапов травления, после которых деталь опускают в разогретый до 700°C цинк, проникающий в любую полость или неплотность сварного шва. Коррозийная устойчивость изделий, прошедших горячее цинкование в 5-7 раз превышает электрооцинкованый крепёж и приближается к показателям нержавеющей стали. На незначительно повреждённых участках цинк восстанавливает себя сам и более устойчив к сколам при ударах, чем полимерные покрытия.

Изделия, подвергшиеся горячей оцинковке, проходили испытания в камере солевого тумана (стандартизованный метод тестирования, используемый для определения коррозионной стойкости защитных покрытий). Их выдерживают в таких условиях более 800 часов до появления ржавчины, что приравнивается к 50 годам пребывания на морском дне.

Единственный минус оцинковки – долгий срок исполнения. В среднем процесс занимает 7 рабочих дней. Завод по оцинковке принимает заказы начиная с минимума в 200 кг, что меньше чем полный вес «железа» с одной машины. Поэтому мы вынуждены собирать партию изделий от разных клиентов. Не срочная оцинковка 1 кг металла стоит от 150 рублей. Если вы хотите ускорить процесс, то стоимость работы увеличится до 550 рублей за 1 кг, но зато ваше изделие попадёт на оцинковку вне очереди. В среднем передний силовой бампер весит 54 кг, задний — 35 кг.

При отсутствии механических повреждений гарантия на оцинковку 5 лет. После затяжного процесса оцинковки изделия готовы к покраске. Силовой обвес покрывается в два слоя порошковой краской. Также мы можем покрасить любую деталь защитной краской Raptor U-Pol, стоимость такой работы от 3 000 рублей.

Гарантия на покраску всех оцинкованных изделий Pajero Service – 6 месяцев.

Последним этапом является монтаж получившего новую жизнь силового обвеса обратно на автомобиль.