Россияне раскупили весь тираж нового кроссовера за 3 часа

Первые 100 автомобилей Renault Arkana в лимитированной серии Edition One были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.

Учитывая невероятно высокий клиентский спрос, Renault Россия продолжит прием заказов на новую модель – следующая партия из 100 автомобилей будет доступна в онлайн-шоуруме уже сегодня. Клиенты смогут купить Renault Arkana Limited Edition по цене 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4×4, в том числе на специальных кредитных условиях, а также с возможностью доставки автомобиля на дом .

Высокий спрос на совершенно новый купе-кроссовер Renault Arkana подтверждает актуальность инновационной для массового сегмента концепции купе-кроссовера и предвосхищает успех новой модели на российском рынке.

Мировая премьера совершенно нового купе-кроссовера Renault Arkana состоялась 23 мая в самом сердце Москвы — в парке «Зарядье».

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