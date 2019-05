Moscow Yacht Show 2019. Великолепная десятка

На Moscow Yacht Show 2019, которое пройдет с 31 мая по 2 июня в Royal Yacht Club на Водном стадионе, будет показано немало интересных яхт и катеров длиной от 5 до 25 метров. Представляем вашему вниманию самые эффектные новинки, которые нужно обязательно увидеть, а еще лучше — протестировать.

Fairline Targa 43 Open

Эта яхта — обладательница премии World Yacht Trophies Каннского яхтенного фестиваля, где осенью 2018 года прошла ее мировая премьера. Официальный дистрибьютор яхт Fairline — компания West Nautical — уже доставила ее в Россию и готова проводить тест-драйвы. Targa 43 Open — модель поистине легендарная: ее предшественница Targa 43 стала бестселлером британской верфи, а в новом дизайне Альберто Манчини эта лодка выглядит невероятно стильно. Не говоря уже об удовольствии от управления: этим яхты Fairline славились всегда.

Azimut 55 Fly

Еще одна новинка и уже бестселлер флайбриджной коллекции итальянской верфи Azimut Yachts. 17-метровая яхта принадлежит к инновационному поколению моделей Carbon-Tech и отличается великолепными ходовыми качествами благодаря множеству продвинутых систем на борту. Они облегчают управление и позволяют настроить его в соответствии с круизными особенностями и стилем вождения. А роскошный интерьер Azimut 55 Fly принадлежит «перу» Акиле Сальвани, входящему в список топ-дизайнеров мира.

XO DFNDR

Финский бренд XO Boats появился всего 10 лет назад, но уже успел войти в список самых известных. Брутальный дизайн и высокая мореходность почти в любых погодных условиях (включая суровые северные акватории) — визитная карточка этих лодок. Среди остальных моделей бренда DFNDR выглядит необычнее всего: демонически-черный «морской внедорожник» наделен рамной конструкцией над постом управления, на которую крепится любое оборудование и полный ходовой тент. Подходящая штука, если уж вы собрались выходить в море, когда другие остаются у причала. XO DFNDR готов к выполнению любой миссии: он одинаково хорош как в роли надежной рабочей «лошадки», так и в амплуа стильной рыболовной лодки.

Velvette 23 Active Sedan

Этот многофункциональный катер с рубкой — совместный продукт российской верфи Velvette Marine и японской компании Yamaha. Закрытый кокпит защищает от ветра, дождя и брызг, а тщательно рассчитанный корпус переменной килеватости обеспечивает одновременно высокую скорость и внушительный объем обитаемого пространства. При длине лодки чуть более 7 метров на борту есть и камбуз, и санузел, а если вы собираетесь выходить на воду с ночевкой, не лишними будут спальные места для 2–4 человек.

Merry Fisher 1095

Компания Prestige Yachts представит на Moscow Yacht Show 2019 ряд моделей Merry Fisher и Scarab, но особого внимания заслуживает новый Merry Fisher 1095 французской верфи Jeanneau. Флагманская модель линейки ломает прежние стереотипы, что лодки длиной более 10 метров не могут оснащаться подвесными моторами. Корпус Merry Fisher 1095 специально разработан для этого типа двигателей, а при такой длине на борту нашлось место для просторного салона и двух-трех кают. Результат — легкость в обслуживании и комфортабельность большой яхты.

Delphia BluEscape 1200

Это первый водоизмещающий моторный круизер верфи Delphia Yachts из линейки BluEscape, разработанной британским дизайнером Тони Кастро. Судно длиной 12,75 м оснащается двумя экономичными двигателями по 140 л.с., которые дают скорость 16 узлов, а малая осадка (0,84 м) позволяет без стресса посещать мелководные акватории. При этом архитектура в траулерном стиле и категория мореходности CE «B» позволяют спокойно ходить и в море. Неудивительно, что Delphia BluEscape 1200 уже получила престижную премию Best of Boats в категории Best for Travel.

Heliboat 209

Большой дом на воде, да еще и с вертолетной площадкой! Площадь жилых помещений Heliboat 209 варьируется от 160 до 300 кв. м в зависимости от планировки и баланса открытого/закрытого пространств, а жить на борту можно круглый год. Стальной корпус катамаранного типа спокойно зимует во льду. Надстройка выполнена по технологии «пассивный дом»: мощная, но легкая теплоизоляция позволяет поддерживать комфортную температуру с минимумом энергозатрат. Все системы жизнеобеспечения автономны и экологичны, а пара экономичных двигателей позволяет хаусботу развивать скорость до 16 км/ч при запасе хода до 1200 км.

MasterCraft XStar

Эталонная лодка среди профессиональных буксировщиков. Радикально новый дизайн корпуса и обновленная балластная система Switchback с помпами FastFill позволяют меньше чем за три минуты создать и поймать свою волну и скорость. Плюс — отлично проработанный для отдыха на воде интерьер и самый большой стандартный пакет в серии: тауэр с электроприводом ZFT4, два монитора управления, двигатель нового поколения 5500 GDI Ilmor, стереосистема премиум-класса Klipsch и многое другое.

Maxus 26

Верфь Northman производит отмеченные многими наградами парусные яхты Maxus, а также моторные водоизмещающие Nexus и Northman. На Moscow Yacht Show 2019 будет представлена одна из самых популярных моделей — Maxus 26 с оригинальным и актуальным дизайном. По сравнению с предыдущими моделями у нее более современная компоновка палубы со стопрелингом по всей длине борта для безопасности. Кроме того, палуба спроектирована так, чтобы владелец мог установить на ней практически любое дополнительное оборудование — от спрейхуда до электроники.

Lund

Американские катера Lund отличаются аккуратным дизайном, безупречной функциональностью и серьезным характером. Алюминиевый корпус с оптимизированными обводами гарантирует прочность, отличную управляемость и мягкий «сухой» ход. Разработанные в первую очередь для рыбалки, катера Lund отлично работают и как прогулочные лодки. На выставке можно будет увидеть несколько моделей из обширного модельного ряда верфи.

Помимо экспозиции выставочного флота, в рамках выставки в один из дней в акватории Royal Yacht Club пройдет парусная регата, организованная совместно с компанией PROyachting. А за круглым столом для специалистов отрасли организаторы планируют поднять тему рефита яхт, ожидаемых изменений в требованиях ГИМС, а также обсудить другие актуальные вопросы.