АВТОВАЗ начал отправлять дилерам вседорожную Lada Granta Cross

На прошлой неделе уже сообщалось о поступлении вседорожной Lada Granta Cross к российским дилерам, но эта информация была неофициальной. Теперь же АвтоВАЗ уже официально подтвердил: кроссовая Granta уже ждет свои первых покупателей в салонах дилеров.

У новинки, обладающего улучшенными характеристиками проходимости, самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет – 198 мм, который, собственно, наряду с узнаваемым обвесом сразу выдает принадлежность модели к семейству Cross.

Защитный обвес на кузове выполнен из прочного пластика и позволяет предохранить броскую эмаль цвета зрелого апельсина от повреждений на легком бездорожье. Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые, перекликающиеся с цветом кузова вставки на дверях и сиденьях. Еще одна стилевая особенность Lada Granta Cross – 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, полированная поверхность и брутальный рисунок крупных спиц.

Как можно понять из внешнего вида и названия этой версии, создана она, помимо рутинного использования, и для поездок в формате активного отдыха и туризма. Поэтому в базовую комплектацию автомобиля включена климатическая система и рейлинги на крыше.

Кроме того, конструкция модели обеспечивает уверенное движение по различным типам дорог. Энергоемкая подвеска сочетается с повышенными характеристиками геометрической проходимости. Создатели Lada Granta Cross при ее разработке увеличили углы въезда и съезда, а также угол рампы, что позволяет машине эффективно преодолевать сугробы и колеи, безопасно парковаться у высоких бордюров и существенно расширяет возможности автомобиля.

Официальный пресс-релиз производителя гласит, что покупателям будет предложено несколько вариантов комплектаций и различные конфигурации силового агрегата. Какие именно – не уточняется. Однако ранее сообщалось, что Lada Granta Cross выйдет на рынок только в самых «упакованных» вариантах, при этом, судя по всему, получит один из двух вариантов 16-клапанного 1,6-литрового мотора – 98- или 106-сильный. На АвтоВАЗе с этими двигателями агрегатируют как 5-ступенчатую механику, так и робот с тем же числом ступеней, и 4-диапазонный автомат, так что какую коробку передач получит Lada Granta Cross, еще неизвестно.

Не содержит официальная информация от АвтоВАЗа пока и самого главного – цены новинки. Опять же, ранее некоторыми дилерами уже был озвучен ценник 618 900 рублей за комплектацию Luxe, но затем эта информация с сайтов исчезла. Но цифра представляется вполне правдоподбной, поскольку обычные версии «Гранты» предлагаются сейчас по цене от 397000 до 567000 рублей, а Lada Vesta Cross – от 642000 до 729000 рублей.

Напомним, что Lada Granta Cross станет пятой моделью нового семейства Lada Granta, продажи которого начались осенью прошлого года. Дизайн автомобиля приведен в соответствие с «Икс–графикой», фирменной ДНК стиля Lada, стали более удобными сиденья и органы управления автомобилем, улучшены аэродинамика кузова и управляемость, повышена разгонная динамика.

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Вседорожная Lada Granta Cross уже у дилеров

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