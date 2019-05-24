Подвеска Ford Explorer не выдержала российских дорог

Под сервисную акцию попали машины, реализованные с августа 2012 года по апрель 2018 года

Отзыву подлежат все автомобили российской сборки, проданные до весны прошлого года, — с августа 2012 по апрель 2018-го. Причиной стали исследования, которые установили: частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах увеличивают изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, отчего есть шанс появления трещин.

Если на рычаге регулировки схождения колес образовались трещины, владелец заметит посторонние звуки, а также «необычные характеристики управляемости». Управлять такой машиной будет сложнее.

Разумеется, трещины на рычаге могут стать причиной аварии. Поэтому всем владельцам «Эксплореров» необходимо произвести замену рычагов регулировки схождения задних колёс. Дилеры марки Ford готовы выполнить процедуру бесплатно, а проверить, попадает ли конкретный экземпляр под отзывную кампанию, можно на сайте «Росстандарта».

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