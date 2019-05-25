Haval уже готовит к старту продаж обновленный внедорожник H9

В России Haval H9 считается одним из самых дорогих и роскошных внедорожников китайского происхождения, но в нашей стране пока продается дорестайлинговая модификация. Между тем, на родине модели до старта продаж обновленной версии остались считанные недели.

Как отмечает местная пресса, «живые» фотографии Haval H9, пережившего рестайлинг, появились на сайте министерства промышленности Поднебесной. В процессе обновления внедорожник получил заметно переработанную внешность – радиаторную решетку с двумя мощными горизонтальными планками, иные бампера с видоизмененными гнездами под «противотуманки», переработанную оптику и задние фонари.

Самым серьезным изменением в интерьере можно считать новую мультимедийную систему с голосовым управлением и расширенной интеграцией со смартфонами: для Haval H9 создано приложение, при помощи которого можно будет управлять некоторыми функциями дистанционно. Кроме того, внедорожник в некоторых комплектациях получит цифровую панель приборов.

Что касается ходовой части и гаммы силовых агрегатов, то ее обновление не затронуло. Рамный внедорожник длиной чуть более 5 м по-прежнему будет оснащаться двумя 2-литровыми моторами. Дизельный развивает 190 л.с. и 420 Нм крутящего момента, бензиновый – 251 л.с. и 350 Нм (к слову, в российской спецификации он дефорсирован до 245 л.с.). Оба двигателя агрегатируются с 8-диапазонным автоматом ZF и системой полного привода.

В нашей стране Haval H9 продается с обоими двигателями. Комплектация Elite оценивается в 2 602 000 рублей за бензиновую версию и в 2 673 300 рублей за дизельный внедорожник. При этом у бензиновой версии есть и более насыщенная комплектация Premium – она стоит 2 782 000 рублей.

По некоторым данным, обновленный внедорожник доберется до российского рынка только после локализации его сборки на тульском заводе, которая намечена на 2020 год.

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